En images: le parc historico-archéologique de la «Nouvelle Chersonèse» inauguré à Sébastopol

Le nouveau complexe muséal est situé dans la zone de la baie Karantinnaïa: dans l’Antiquité, il s’agissait d’un faubourg de Chersonèse, cité grecque de Tauride (nom que portait alors la Crimée). Sur ce territoire, ont été construits les musées de l’Antiquité et de Byzance, de Crimée et de Nouvelle-Russie, ainsi que celui du christianisme.

Le Musée de Crimée et de Nouvelle-Russie est déjà ouvert aux visiteurs : dans ses expositions interactives, vous pouvez plonger dans le passé et découvrir l’histoire de la région. Le Musée de l’Antiquité et de Byzance expose notamment un grand diorama intitulé « Baptême de l’armée du prince Vladimir à Chersonèse ». Les découvertes archéologiques faites sur le territoire de la « Nouvelle Chersonèse » seront également transférées ici. Elles sont assez nombreuses – près de sept millions d’objets. Le dôme du Musée du christianisme, qui s’élève sur trois étages, rappelle l’église Sainte-Sophie d’Istanbul. Déjà en 1913, Nicolas II nourrissait le désir de fonder un tel musée, mais sa construction a été reportée en raison de la Première Guerre mondiale.

Les visiteurs peuvent se promener dans le quartier byzantin restauré et le long de la rivière Heroon, dont le lit a été découvert lors de fouilles, entrer dans le nouveau parc-église de la Sainte-Trinité, ainsi que dans la cathédrale Saint-Vladimir, récemment restaurée et construite sur le site du baptême de Vladimir, prince ayant par là-même converti la Russie au christianisme.

