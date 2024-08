En images: cinq destinations de contes de fée (au sens propre) en Russie 

«Là-bas, c’est un pays merveilleux, le liéchy (леший – esprit des forêts – ndlr) rôde, la sirène des rivières est assise sur des branches...». Tel est le décor qu’Alexandre Pouchkine plante en introduction de son poème Rouslan et Lioudmila . Et si ces personnages du folklore et bien d’autres encore existaient vraiment? Suivez-nous à leur rencontre dans cinq parcs à thème!

Mont Koudykine (région de Lipetsk)

Legion Media Legion Media

D ans la région de Lipetsk (au sud de la partie européenne de la Russie), il est un endroit qui plonge ses visiteurs littéralement dans un conte de fée : le parc à thème du mont Koudykine. On y peut visiter une forteresse construite sur le modèle des anciennes citadelles russes, se (faire) prendre en photo devant un casque de preux gigantesque et faire une promenade dans la campagne jusqu’à un tumulus scythe. Si, dans la quiétude du lieu, on entend subitement un râle inquiétant, c’est que le dragon Gorynytch à trois têtes est en train de cracher du feu ! Sa statue de quinze mètres s’anime ainsi trois fois par semaine. Sensations garanties !

Parc des contes (région de Sverdlovsk)

Cet immense parc, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-est d’Ekatérinbourg, est entièrement consacré aux contes de Pavel Bajov (1879-1950). On y rend visite au maître-artisan Danila pour l’entendre parler des pierres de couleur et l’on y descend dans les entrailles du royaume de la Gardienne de la Montagne de Cuivre.

Domaine de Vikhliandie (Kozelsk)

Legion Media Legion Media

Ce village fabuleux a été créé par le sculpteur Vladimir Kolesnikov. Il nous invite à visiter une grande maison aménagée dans un tronc d’arbre, une plus petite traversée par une branche de haricot et celle d’un pirate. Un pont, défendu par les dragons Katioucha et Vanioucha, enjambe la petite rivière Klioutoma. En Vikhliandie, il est facile de retomber en enfance : sur les sentiers qui la parcourent sont disposées des sculptures et des installations inspirées de contes et l’on peut se reposer un instant dans l’une des rotondes prévues à cet effet.

Loukomorié (région de Leningrad)

Legion Media Legion Media

Près du village de Vierkhnie Mandrogi, situé entre les lacs Ladoga et Onéga, se trouve le Loukomorié du conte Rouslan et Lioudmila. A la descente du bateau qui y amène, on fait une promenade sur un sentier forestier au cours de laquelle on croise ses personnages de contes préférés : les trente-trois preux et leur grand-père Tchernomor, le chat savant, la sirène des rivières et Kochtcheï l’Immortel.

Parc Logo (région de Rostov-sur-le-Don)

Legion Media Legion Media

Ce parc de loisirs est également immense et propose un grand nombre d’activités : la découverte du château et de sculptures de personnages de contes, la visite du zoo et d’un monde situé au-delà d’un miroir. On reprendra des forces dans l’un des cafés thématiques et, le soir venu, on admirera le spectacle des fontaines musicales et dansantes.

