En images: top 5 des chambres d’hôtel les plus chères de Moscou

Dans la capitale russe, l’on peut séjourner non seulement dans une suite présidentielle, mais aussi dans une suite impériale! Voyez à quoi ressemblent les intérieurs les plus luxueux, que seules les stars peuvent s’offrir.

La suite ambassade du Metropol, avec vue sur le théâtre Bolchoï, coûte 230 000 roubles (2 425 euros). Une suite penthouse au Ararat-Hyatt en coûte un peu plus d’un demi-million (5 270 euros). Et la suite la plus onéreuse du National, juste en face du Kremlin, en coûte 128 000 (1 350 euros). Cependant, ce ne sont que des miettes comparées aux chambres des hôtels de cette liste.

Suite présidentielle au Radisson Collection Ukraina

À partir de 770 000-960 000 roubles (8 120 – 10 120 euros)

370 mètres carrés dans un gratte-ciel stalinien surplombant la Moskova et le quartier d’affaires Moskva-City.

Suite royale au Lotte Hotel

1,35 million de roubles (14 230 euros)

490 mètres carrés avec son propre sauna et une vue sur l’Anneau des jardins.

Suite «Nord Royal» au Four Seasons

2,3 millions de roubles (24 250 euros)

328 mètres carrés à quelques pas seulement de la place Rouge et du Kremlin et, comme l’indique le site Internet, la chambre surplombe le « centre animé de Moscou ». L’on dit que Kanye West aurait séjourné dans cet hôtel pour moins cher !

Suite impériale au Carlton

2,4 millions de roubles (25 300 euros)

309 mètres carrés avec une vue de carte postale sur Moscou – la place Rouge, la cathédrale Saint-Basile et le Kremlin.

Suite présidentielle au Stella di Mosca

2,6 millions de roubles (27 410 euros)

Cette chambre relativement petite de 255 mètres carrés donne cependant accès à une terrasse panoramique surplombant le centre de Moscou.

