En images: cinq activités à faire au nouveau musée de la gloire navale russe à Kronstadt

Se promener à bord d’un sous-marin authentique

Le K-3 Leninsky Komsomol est le premier sous-marin soviétique et le troisième au monde à être à propulsion nucléaire. Il a servi dans la flotte du Nord dans la marine de l’URSS pendant près de trente ans : le bâtiment a réalisé six missions de combat, a été le premier à naviguer sous la glace de l’océan Arctique et a traversé le pôle Nord deux fois.

Dans les années 2000, le K-3 a été désarmé pour être transformé en musée et a été déplacé à Kronstadt. La structure du musée a été spécialement conçue de sorte que le sous-marin de 107 mètres de long puisse être placé à l’intérieur plutôt qu’amarré à quai. Il est désormais possible de le visiter de l’intérieur.

«Nager» au fil de l’eau jusqu’à Tmoutarakan

Le musée retrace l’histoire de la marine depuis l’ancienne Rus’ jusqu’à nos jours. Vous y apprendrez comment des pirogues monoxyles, des embarcations taillées à partir d’un seul tronc d’arbre, étaient fabriquées, où et d’où les marchands transportaient leur cargaison et comment l’État de l’ancienne Rus’ s’est étendu.

Par ailleurs, il est possible de voyager dans le temps en parcourant le cours des rivières de Novgorod jusqu’à Constantinople et de Nijni Novgorod jusqu’à Tmoutarakan grâce à une carte interactive particulière.

Découvrir le quotidien de l’équipage d’un navire à voiles

L’installation de l’une des salles du musée aborde les occupations des matelots, les fonctions exercées par les gardes-marine et la façon dont un voilier était construit au XVIIIe siècle.

La particularité de cette première est qu’il s’agit d’une reproduction d’un navire à voiles présenté « en coupe », où l’on distingue nettement l’intérieur de chaque compartiment ainsi que leur fonction.

Se glisser dans la peau d’un vieux loup de mer

Le musée de Kronstadt offre une expérience interactive, où il est possible d’interagir pratiquement avec tous les éléments. Il est seulement interdit de grimper sur les haubans en exposition. Il est alors presque impossible, même pour les adultes, de résister à la tentation de prendre la barre d’un navire, d’essayer de barrer un brise-glace à propulsion nucléaire, de transmettre un signal en alphabet sémaphore, de participer à une bataille navale virtuelle, de jeter un coup d’œil à la cuisine d’un navire ou encore de s’asseoir à la cantine des officiers.

Profitez-en dans le même temps pour mémoriser quelques expressions de marins qui portent chance, comme, à titre d’exemple, « pour Neptune, pour Jupiter, pour les marins de Saint-Pétersbourg ! ».

Admirer le panorama des forts de Kronstadt

La terrasse d’observation située sur le toit du musée offre une vue imprenable sur les forts environnants. Prenez votre temps pour observer le fort Kronchlot, la toute première fortification navale de la flotte russe sur la mer Baltique, mais également les forts Pierre Ier et Alexandre Ier.

