En images: les dix plus beaux édifices gothiques de Russie

Il s’avère qu’au pays des églises en bois et des terems de style russe, il existe plus de 2000 bâtiments construits dans un style, semble-t-il, étranger, européen – le gothique.

Cathédrale de Kaliningrad

C’est dans la région de Kaliningrad, qui était autrefois territoire de la Prusse, qu’ont été préservées des églises du « vrai » gothique médiéval, plutôt que des stylisations néogothiques ultérieures. La cathédrale de Königsberg (ancien nom de Kaliningrad), qui a ouvert ses portes en 1380, est l’un des édifices de ce type les plus célèbres et les plus hauts en couleur.

Grand palais de Tsaritsyno à Moscou

Le palais de l’impératrice Catherine II, d’origine allemande, a été construit à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte de la cour Vassili Bajenov dans un style gothique, comme elle le souhaitait elle-même. Cependant, le chantier a été retardé pour diverses raisons et n’a pas été achevé. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, le palais a cependant été restauré pour devenir un centre d’exposition.

Église de Tchesmé à Saint-Pétersbourg

C’est également à Catherine la Grande que l’on doit l’apparition de cet édifice gothique près de Tsarskoïé Selo. L’impératrice a ordonné la construction de la chapelle en l’honneur de la victoire de la Russie sur la flotte turque lors de la bataille de Tchesmé en 1770.

Chapelle gothique de Peterhof

Dans les années 1830, Nicolas Ier, petit-fils de Catherine II et grand amateur de tout ce qui était allemand (et marié à une Allemande), a ordonné la construction d’une église domestique dans le parc Alexandria de Peterhof. L’église ressemble à une cathédrale gothique en miniature et est consacrée en l’honneur de Saint Alexandre Nevski.

Église Saint-Vladimir à Bykovo, région de Moscou

Ce temple ressemble davantage à un château issu d’une œuvre Disney. Il a été construit par le sénateur Mikhaïl Izmaïlov sur le territoire de son domaine dans les années 1780. L’architecte a probablement été le célèbre Vassili Bajenov.

Palais des Oldenbourgski dans la région de Voronej

Le château du village de Ramon a été construit dans le style néogothique dans les années 1880 par les princes Oldenbourgski d’origine allemande. Ce château est aujourd’hui l’une des principales attractions de la région de Voronej.

Cathédrale Saint Nicolas du Kremlin de Mojaïsk

Le temple a été construit au début du XIXe siècle dans le kremlin ancien de Mojaïsk, près de Moscou. L’architecte Alexeï Bakarev a si bien réussi à combiner l’architecture religieuse russe avec des éléments décoratifs gothiques qu’il a par la suite été chargé de reconstruire la tour Saint-Nicolas (Nikolskaïa) du Kremlin de Moscou dans le style gothique.

Tours Saint-Sauveur et Saint-Nicolas du Kremlin de Moscou

Toutes les tours du Kremlin ont été construites par des architectes italiens à la fin du XVe siècle, mais certaines d’entre elles ont ensuite subi d’importantes modifications. Par exemple, dans les années 1620, l’architecte anglais Christopher Galloway a ajouté un sommet gothique en gradins à la tour Saint-Sauveur (Spasskaïa). Au début du XIXe siècle, la tour Saint-Nicolas (Nikolskaïa) a quant à elle été entièrement reconstruite dans le style gothique par l’architecte suisse Luigi Ruska et Alexeï Bakarev, précédemment cité.

Cathédrale de l’Immaculée-Conception-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie à Moscou

La cathédrale de l’archidiocèse catholique romain de Moscou a été bâtie au début du XXe siècle dans le style néogothique. Pendant la période soviétique, elle a servi de dortoir et d’entrepôt. Aujourd’hui, des offices y sont à nouveau célébrés et elle s’impose comme la plus grande cathédrale catholique de Russie.

Église de la Transfiguration à Krasnoïarsk

Le gothique a même atteint la Sibérie. Cette église catholique d’une capacité d’accueil de mille personnes et dotée d’un orgue, a été construite avec l’argent du peuple en 1911. Auparavant, se dressait à son emplacement une église catholique en bois. À l’époque soviétique, le bâtiment à l’excellente acoustique a servi de studio d’enregistrement et de comité de radio.

