Projection à Paris et Bruxelles d’un documentaire signé Russia Beyond sur la Russie

Russia Beyond

Vous pouvez voyager à travers la Russie en empruntant des itinéraires touristiques bien étudiés, ou vous lancer à la découverte de sensations sans pareil qui resteront à jamais gravées dans votre mémoire. Si cette option vous séduit, rendez-vous le 21 septembre aux Maisons russes de Paris et de Bruxelles pour visionner un film documentaire tourné par l'équipe de Russia Beyond dans le cadre du projet Russie : 85 aventures. Vous pourrez ainsi visiter les vastes étendues de notre grand pays et vivre une tempête d'émotions sans quitter votre siège !

La mission du projet est de vous faire découvrir à la première personne différentes régions de la vaste contrée. Notre équipe s’est rendue en différents endroits et vous montre à la première personne les aventures que vous pouvez vivre aux quatre coins du pays. Sur le site officiel du projet, vous trouverez non seulement de courtes vidéos, mais également une description de l'itinéraire et des astuces pour que vous puissiez planifier soigneusement votre voyage. La version en français sera prochainement disponible.

La projection de septembre à l'étranger est une sorte de bande-annonce qui vous aidera à vous faire une idée de 8 régions différentes du pays. Vous vous entraînerez dans une base de haute montagne au Daghestan, irez pêcher à Astrakhan, une ville russe située sur la Volga, verrez comment les cloches sont forgées à l'aide de technologies anciennes dans la ville de Toutaïev, dans la région de Iaroslavl, et ressentirez l'imprévisibilité de la nature au pied de l'Elbrous, le plus haut sommet de Russie et d’Europe.

La projection sera précédée d'une introduction du réalisateur. Ne manquez pas cet événement unique, inscrivez-vous en suivant ce lien (pour Paris) et celui-ci (pour Bruxelles).

