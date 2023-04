La Royal Air Maroc annonce la prochaine reprise des vols directs avec la Russie

Markus Mainka/Global Look Press

Après une interruption d’un an des liaisons aériennes directes avec la Russie, la compagnie Royal Air Maroc a prévenu de leur rétablissement à compter du 2 mai, relaie l’Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR).

« La compagnie aérienne Royal Air Maroc rétablit les vols sur l’itinéraire Moscou – Casablanca. Toutes les questions techniques sont réglées. Le premier vol après une considérable pause se tiendra le 2 mai », a en effet annoncé le transporteur.

Par la suite, les vols seront assurés à une fréquence de deux liaisons hebdomadaires : les mercredis et vendredis dans le sens Moscou – Casablanca, et les mardis et jeudis dans le sens inverse.

Pour les détenteurs de cartes bancaires russes, il est à noter qu’il sera possible d’acquérir un billet par ce biais, précise la compagnie, et ce, en joignant par téléphone sa représentation moscovite, qui se chargera alors de la réservation et de l’envoi d’un lien de paiement.

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment réserver actuellement un hôtel ou un vol intérieur en Russie si vous êtes étranger.

