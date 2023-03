Faire le tour du Baïkal en 7,5 jours (Vidéo)

Russia Beyond

La longueur du littoral du plus profond lac d'eau douce du monde, le Baïkal, situé à la frontière de la région d'Irkoutsk et de la République de Bouriatie, est de 2000 km. Quatre voyageurs russes ont parcouru cette distance sur la glace de sa surface gelée en un peu plus d'une semaine sans regagner la terre ferme. Maintenant, leurs noms sont enregistrés dans le Livre russe des records!