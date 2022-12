En images: les dix îles les plus étonnantes de Russie

Rochers ronds XXXL dans l’océan Arctique, île volcanique, montagnes submergées… Certaines de ces îles sont toutefois l’œuvre de l’homme, et non de Mère-Nature.

Île-volcan

Legion Media Legion Media

Les deux tiers de l’île Onekotan, dans les Kouriles, sont constitués de volcans. Deux d’entre eux, Krenitsyn et Nemo, sont actifs ; cependant, les dernières éruptions remontent au milieu du XXe siècle. Un autre, la caldeira Tao-Rusyr, est considéré comme éteint. Des lacs s’étendent au pied des volcans boisés.

Le lac circulaire situé autour du Krenitsyn est l’un des plus profonds de Russie : il atteint 369 mètres de profondeur, bien qu’il ne fasse que 15 km de circonférence. En raison d’un terrain accidenté, se promener à proximité des volcans de l’île Onekotan est très difficile. L’île a longtemps été inhabitée, mais il reste des vestiges d’anciennes colonies des Aïnous, un peuple qui a vécu ici jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Île aux blanches falaises

Legion Media Legion Media

Une autre île étonnante des Kouriles est Itouroup, la plus grande de l’archipel. Dans le nord de cette île se dresse une structure naturelle incroyable - des falaises blanches. Ce ne sont pas des roches à proprement parler, car elles sont constituées de pierre ponce et de verre volcanique qui s’effritent littéralement entre vos mains. Dans des temps anciens, cette partie d’Itouroup était inondée, mais après une éruption volcanique et un tremblement de terre, des falaises de 40 à 120 mètres de hauteur sont apparues au-dessus de l’eau.

Île aux pierres circulaires

Legion Media Legion Media

C’est l’un des endroits les plus éloignés de toute civilisation, et les gens s’y rendent rarement. L’île Champ fait partie de l’archipel François-Joseph dans l’océan Arctique. Il n’y a pratiquement pas de plantes ou d’animaux ici, mais on y trouve des pierres rondes de différentes tailles dispersées sur toute l’île, de quelques millimètres à plusieurs mètres de diamètre. D’où viennent-elles ? Quand sont-elles apparues ? Mystère...

Île aux labyrinthes de pierre

Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

L’île Bolchoï Zaïatski est l’une des principales attractions de l’archipel des Solovki en mer Blanche. On y trouve 14 labyrinthes de pierre créés par les anciens habitants de ces lieux. À ce jour, la description scientifique la plus détaillée des labyrinthes a été faite par l’ethnographe Nikolaï Vinogradov en 1927, qui, cependant, n’est pas parvenu à une conclusion définitive sur leur objectif. Peut-être qu’ils possédaient une signification rituelle, mais il est aussi possible qu’ils aient eu une vocation pratique - avec leur aide, les habitants pouvaient attraper du poisson.

Île-jardin

Skif-Kerch (CC BY-SA 4.0) Skif-Kerch (CC BY-SA 4.0)

Saviez-vous que Saint-Pétersbourg se dresse sur 33 îles reliées par des ponts et des routes ? L’un des parcs les plus pittoresques de la ville, le jardin d’Eté, occupe l’île du même nom. C’est aussi le premier parc en bonne et due forme créé a Saint-Pétersbourg : il a vu le jour en 1704 sur ordre de Pierre le Grand. Pour mettre en place le parc, le tsar a invité les meilleurs architectes de son temps. On y trouve des fontaines et des sculptures classiques élégantes. Cette île-jardin fait en outre partie du célèbre Musée russe.

Île-forteresse

Legion Media Legion Media

Une autre île étonnante de Saint-Pétersbourg : l’île Kotline, où se dresse la ville fortifiée de Kronstadt. Vous pouvez y trouver d’incroyables structures hydrauliques des siècles passés, comme un dispositif automatique pour mesurer le niveau de la mer, des docks géants, un système de forts défensifs et de phares… Le chenal navigable de Kronstadt est même inclus dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco !

Île abandonnée avec des ours polaires

Les habitants ont quitté l’île de Kolioutchine, dans la mer des Tchouktches, il y a 30 ans. Désormais, sur cette île glaciale, il n’y a qu’une station météorologique soviétique abandonnée où ont élu domicile les ours polaires. Ils visitent les bâtiments en bois avec beaucoup d’intérêt, observent par les fenêtres et jouent là où jadis vivaient des humains.

Île aux plantes géantes

Legion Media Legion Media

La plus grande île de Russie, Sakhaline, possède une nature hors-normes. Bien qu’il existe plus d’un millier d’espèces de plantes ici, la plus surprenante est probablement la bardane commune. Et pour cause, il n’y a qu’à Sakhaline qu’elle atteint 2-3 mètres de hauteur ! « S’il pleut en montagne, arrachez simplement une bardane » pour vous faire un parapluie, plaisantent (ou pas) les habitants.

L’île des montagnes inondées

Les îles Assafov sont une destination populaire sur la Volga dans la région d’Ivanovo. Maintenant, il n’y a plus que des dunes de sable et des forêts de pins, mais cela n’a pas toujours été le cas. Avant la création du réservoir de Gorki dans les années 1950, il y avait ici un monastère, une ancienne scierie et plusieurs bâtiments résidentiels. Tout cela s’est retrouvé sous les eaux lors de la création d’un réservoir ; ce qui en reste, des îles, constitue le sommet des montagnes Assafov.

Île-usine

Dans la mer Caspienne, non loin de la ville de Kaspiïsk, se trouve un atelier de l’usine de construction de machines Dagdiesel, construit dans les années 1930 pour y réaliser des tests. À l’intérieur de ce bâtiment, il y a un ascenseur, des logements et d’autres infrastructures. Cependant, dès le milieu des années 1960, les employés ont quitté cette île artificielle. Les raisons de la fermeture n’ont pas été annoncées officiellement.

