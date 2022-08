En images: les pierres tombales les plus insolites des cimetières de Moscou 

Dans les cimetières russes, vous pouvez trouver la variété la plus incroyable de monuments funéraires et de pierres tombales. Et il y a même des visites guidées dans les cimetières Vagankovo et Novodiévitchi, où sont enterrés des artistes, écrivains et politiciens célèbres.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Acteur et chanteur Vladimir Vyssotski

Mikhaïl Japaridze/TASS; Viktor Velikjanine/TASS Mikhaïl Japaridze/TASS; Viktor Velikjanine/TASS

La mort de l'acteur et musicien populaire de 42 ans a été un véritable choc pour des millions de citoyens soviétiques. Un concours pour le meilleur monument a été remporté par le sculpteur Alexandre Roukavichnikov et l'architecte Igor Voznessenski. Leur projet de pierre tombale était basé sur la célèbre chanson Chevaux capricieux : Vyssotski est représenté avec une guitare et les têtes des chevaux derrière lui ressemblent à des ailes. La manière unique de jouer de Vyssotski se reflète dans la sculpture, excentrique et pleine de fougue, du cimetière Vagankovo.

Poète Vladimir Maïakovski

Viatcheslav Bobkov/Sputnik Viatcheslav Bobkov/Sputnik

De nombreuses rues des villes russes portent le nom de Maïakovski. C’était une véritable star de la poésie d'avant-garde soviétique, mais il a quitté ce monde à un âge précoce - il s'est suicidé à 36 ans (les raisons de son suicide font encore l’objet de débats). Le monument sur la tombe de Maïakovski au cimetière de Novodiévitchi a été réalisé par le sculpteur Alexandre Kibalnikov dans une couleur rouge révolutionnaire et un style futuriste minimaliste.

Présentateur de télévision Vladimir Vorochilov

Andreï Sdobnikov (CC BY 3.0) Andreï Sdobnikov (CC BY 3.0)

Un cube de granit noir se dresse sur la tombe de Vladimir Vorochilov au cimetière Vagankovo. Il s'agit d'un hommage à ses mérites en tant que créateur et animateur du jeu télévisé intellectuel culte Quoi ? Où ? Quand ?. L'une des épreuves célèbres est une « boîte noire » avec un objet à l'intérieur - les joueurs doivent deviner en une minute ce qu'il y a à l'intérieur. La pierre tombale a été réalisée par l'architecte Nikita Changuine, qui a lui-même participé au jeu.

>>> Dix Russes célèbres enterrés à l'étranger

Acteur Mikhaïl Pougovkine

(CC BY 3.0) (CC BY 3.0)

Sur la tombe du célèbre acteur soviétique au cimetière Vagankovo, un monument sous forme de pellicule de cinéma, avec des images des films cultes où il a joué, a été érigé. Parmi eux figurent Mariage à Malinovka, Les Aventures du Capitaine Vrounguel, Les Mésaventures du Soldat Ivan Brovkine et d'autres.

Journaliste de télévision Vladislav Listiev

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Le meurtre du grand journaliste de télévision dans les années 1990 a choqué le public et l'affaire n'a jamais été résolue. Au-dessus de la pierre tombale du présentateur de télévision au cimetière Vagankovo, il y a un ange en bronze, plein de tristesse, qui couvre son visage de sa main.

Joueur de hockey Anatoli Tarassov

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

L'athlète et entraîneur soviétique culte, qualifié de « père du hockey russe », a mené l'équipe nationale de l'URSS à travers une période record de 9 ans de victoires dans tous les tournois internationaux. Sa personnalité est reflétée dans le film populaire Le Légendaire N°17 où il est interprété par l'acteur Oleg Menchikov. Toute une composition sculpturale a été installée sur la tombe de Tarassov au cimetière Vagankovo. Les deux moitiés du bloc de granit sont, pour ainsi dire, attachées avec des bâtons de hockey, et entre elles se trouve le profil de l'entraîneur.

Actrice Zoïa Fiodorova

Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Le sort de la célèbre actrice soviétique Zoïa Fiodorova est dramatique - à l'époque de Staline, elle a entamé une liaison illégale avec l'attaché naval américain Jackson Tate, avec lequel elle a eu une fille. Pour cette liaison, elle a été accusée d'espionnage et a passé 10 ans dans les camps. La personne noire suspendue au-dessus d'un portrait en bas-relief de l’actrice soviétique sur sa tombe au cimetière Vagankovo est une référence à sa mort mystérieuse. Fiodorova a été assassinée dans son appartement et, selon des rumeurs non confirmées, le KGB pourrait avoir commandité le meurtre.

>>> Traditions et caractéristiques étonnantes des cimetières russes

Cosmonaute Pavel Beliaïev

Sergueï Semionov (CC BY 3.0) Sergueï Semionov (CC BY 3.0)

Héros de l'Union soviétique et l'un des premiers cosmonautes soviétiques, Pavel Beliaïev était commandant du vaisseau spatial au moment où Alexeï Leonov a effectué la première sortie dans l'espace. Plus tard, Beliaïev a piloté un vaisseau spatial en manuel pour la première fois. Sur le monument du cimetière de Novodiévitchi, Beliaïev apparaît dans une combinaison spatiale avec un casque à la main, et la spirale autour de sa statue en bronze symbolise le cosmos.

Restaurateur Igor Grabar

SerSem (CC BY-SA 4.0) SerSem (CC BY-SA 4.0)

Grabar était le restaurateur soviétique d’œuvres d’art le plus célèbre. Il a travaillé, entre autres, sur la célèbre icône Trinité d'Andreï Roublev, et a également sauvé d'autres chefs-d'œuvre russes anciens. Sur sa tombe au cimetière de Novodiévitchi, il y a une pierre tombale sous forme de mur de pierre blanche avec des images en bas-relief d'un lion, d'un oiseau et d'autres symboles de l'iconographie et de l'art religieux.

Réalisateur de dessins animés Alexandre Ptouchko

Igor Zotine/TASS Igor Zotine/TASS

Ptouchko était surnommé le « Walt Disney soviétique » - il a créé les dessins animés les plus emblématiques de l'URSS comme La Clé d’or, Le Conte du tsar Saltan, ou Rouslan et Lioudmila. Le monument-pierre tombale du cimetière de Novodiévitchi a été érigé à l'occasion du 100e anniversaire du réalisateur. L'œuvre de l'artiste Viatcheslav Potchetchouïev représente un chêne fabuleux renversé, qui semble tout droit sorti des dessins animés de Ptouchko.

Pilote Vitali Popkov

SerSem SerSem

Le héros légendaire de la Grande Guerre patriotique est connu pour avoir créé un « orchestre de jazz » au sein de son escadron volant. À cet égard, il a inspiré la création du héros du film soviétique culte Seuls les vieux vont au combat. Sur le monument du cimetière de Novodiévitchi, il est représenté avec une hélice d'avion et la devise du film, « Nous vivrons ».

Joueur de football Edouard Streltsov

Legion Media Legion Media

Tout un stade de Moscou porte désormais son nom ; il a été attaquant du club moscovite Torpedo et champion olympique au sein de l'équipe nationale d'URSS. Dans sa biographie, il y a eu des hauts et des bas sportifs, mais aussi des tragédies personnelles - il a passé 12 ans en prison pour une accusation controversée, après quoi il a poursuivi sa carrière dans le ballon rond. Une composition intéressante a été réalisée sur la tombe d'Edouard Streltsov au cimetière Vagankovo - le visage de l'athlète et le ballon semblent être pris en sandwich entre deux dalles de granit.

Dans cette autre publication, découvrez quatre cimetières historiques parmi les plus célèbres de Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.