À la découverte de l'île sacrée russe de Valaam (Vidéo)

Bienvenue sur l'île de Valaam, située sur le lac Ladoga, en République de Carélie. Les habitants du pays considèrent cet endroit comme l'un des centres les plus importants de l'orthodoxie russe, car c'est ici que se trouve le célèbre monastère de la Transfiguration. Cependant, non seulement les pèlerins viennent ici, mais aussi les touristes - à la recherche de beauté et d'inspiration dans la contemplation d'une nature à couper le souffle.