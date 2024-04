Véhicule tout terrain amphibie soviétique à huit roues: qui l’a créé et pourquoi?

Russia Beyond

L’unique véhicule amphibie en son genre aurait été conçu par l’ingénieur ouralien Maxim Melnitchenko au cours des années 1960. Il était engagé dans le bureau de construction de l’Usine de tracteurs de Tcheliabinsk et, conjointement avec d’autres ingénieurs, a imaginé un véhicule destiné à des sorties dans la nature. Les croquis n’ont pas été préservés.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ivan Ivanov Ivan Ivanov

Le plus curieux dans ce véhicule, c’est son fonctionnement lors du tournant. Les concepteurs l’ont doté du mécanisme articulé, à la manière des tracteurs.

Il est réalisé en deux sections scellées et les jonctions entre les deux sont recouvertes de sortes de « branchies », le dotant d’une allure futuriste. Des moteurs hydrauliques compacts ont été installés sur les roues. Chaque paire de roues peut être équipée de chenilles pour une plus grande maniabilité.

Ivan Ivanov Ivan Ivanov

En images: top 6 des véhicules soviétiques fabriqués par des amateurs

La seule portière se trouve dans la section antérieure comprenant des places pour le conducteurs et des passagers, quant au moteur, il se trouve dans la section intérieure. Toutefois, il n’a jamais été installé.

Ivan Ivanov Ivan Ivanov

Le véhicule est resté dans le garage de Melnitchenko, dans la région de Tcheliabinsk. Après son décès, sa fille l’a vendu à des historiens de l’automobile. Les nouveaux propriétaires de cette merveille ont décidé de l’appeler Argo, comme le vaisseau utilisé par Jason et les Argonautes. Aujourd’hui, il se trouve à Moscou et est régulièrement exposé aux salons d’automobiles retro.

Ivan Ivanov Ivan Ivanov

Dans cet autre article, découvrez comment l’URSS a construit la première voiture de course capable d’atteindre 1000 km/h.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.