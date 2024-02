Où est évacuée la neige des rues et des routes russes en hiver?

Cet hiver restera certainement dans l’histoire comme l’un des plus enneigés de ces dernières années dans la zone centrale de la Russie. Des chutes de neige, des blizzards et des tempêtes recouvrent Moscou, Saint-Pétersbourg et d’autres grandes villes.

Plus de 150 000 personnes et 14 000 unités d’équipement – ces forces ont nettoyé Moscou des conséquences des chutes de neige en janvier, selon les rapports du Complexe de l’exploitation urbaine de Moscou. Les trottoirs, les routes et les toits des édifices ont dû être déneigés presque quotidiennement. Mais qu’advient-il de la neige déblayée dans les rues ?

La méthode classique d’élimination est celle d’un terrain en dehors de la ville, une vaste zone où la neige est entassée, accumulée et fond lorsque le temps se réchauffe. Ces lieux sont spécialement aménagés loin de la ville, afin de ne pas créer de problèmes pour les citoyens. L’inconvénient est que la neige doit être transportée par camion à travers la ville, ce qui alourdit considérablement la circulation. En outre, cette opération est coûteuse en raison du coût de l’équipement spécialisé et du temps des chauffeurs. C’est pourquoi, afin de rendre le déneigement plus efficace, les plus grandes villes du pays, telles que la capitale, Saint-Pétersbourg et Kazan, ont commencé à utiliser des équipements de fonte de neige.

Il s’agit en fait de grandes machines qui filtrent d’abord la neige apportée des détritus susceptibles de s’y cacher, puis la mélangent à de l’eau chaude et la déversent dans les égouts. L’ensemble du processus prend peu de temps : en 3 à 4 minutes, les unités peuvent faire fondre jusqu’à dix tonnes de neige.

Les stations de fonte de neige permettent de gagner du temps et de réduire les coûts de déneigement, mais leur coût de production est élevé : 1 à 5 millions de roubles (10 000 – 51 000 euros). Le prix dépend de la vitesse de fonctionnement des stations et du volume qu’elles peuvent traiter en une seule fois. À Moscou, 49 de ces installations fonctionnent dans les limites de la ville, et à Saint-Pétersbourg, 18.

En outre, la neige a la propriété d’absorber les substances nocives présentes dans l’atmosphère. Par exemple, la pollution due aux gaz d’échappement des voitures. En fondant, elle peut donc polluer le sol et les masses d’eau avec des métaux lourds et même des produits pétroliers. Or, les points de fonte de la neige, équipés d’un cycle complet d’épuration, permettent d’éviter les effets négatifs, ce qui est sans aucun doute utile pour l’écologie de la ville.

« Aujourd’hui, tout ce volume de neige enlevée subit un cycle complet de purification dans les installations de traitement et est déjà déversé sous forme d’eau propre dans le golfe de Finlande », explique ainsi Vladislav Ponomarev, chef du service de presse de l’entreprise publique d’État « Vodokanal Sankt-Peterbourg ». C’est cette institution qui est responsable de l’exploitation des stations de fonte.

Ces dernières années, Saint-Pétersbourg et Moscou ont commencé à combiner les deux méthodes de déneigement, en entourant les équipements de fonte accélérée de petites parcelles de fonte passive. En cas de mauvais temps, la neige provenant des districts voisins y est acheminée afin de nettoyer les rues rapidement et de ne pas perdre de temps en transport.

