Nobel de chimie: un scientifique russe dans le trio récompensé

Alexeï Ekimov et ses collègues Moungi Bawendi et Louis Brus, tous les trois travaillant aux États-Unis, sont devenus le 4 octobre lauréats de la plus prestigieuse récompense scientifique: l’Académie suédoise des Sciences leur a décerné le prix Nobel de chimie pour « la découverte et la synthèse de points quantiques ».