Des scientifiques russes ont fait pousser des pastèques en plein Antarctique!

Les fruits ont été élevés à l’intérieur d’un phytocomplexe mis au point par l’Institut d’agrophysique. La plantation a eu lieu en avril, en mai a suivi une pollinisation manuelle, et déjà en juillet les premières pastèques ont été dégustées.

« Les résultats de l’expérimentation sont étonnants – nous avons réussi à cultiver, dans les rudes conditions de l’Antarctique, les pastèques les plus australes et qui ne cèdent en rien, ni au niveau du goût, ni au niveau de l’arôme, aux domestiques ! Les fruits font jusqu’à 13 cm de diamètre et pèsent jusqu’à 1kg. Naturellement, tous les explorateurs polaires ont eu la joie de se souvenir de cette saveur estivale », a expliqué Andreï Tepliakov, géophysicien en chef de l’Institut de l’Arctique et de l’Antarctique.

Selon lui, même le fait d’observer les semis, la croissance et l’apparition des fruits a suscité des émotions positives.

Pas moins impressionnante, une récolte de concombres est attendue prochainement.

L’expérimentation se déroule dans le cadre de la 68e Expédition antarctique russe, conjointement avec des scientifiques de l’Institut d’agrophysique et de celui des problèmes médico-biologiques auprès de l’Académie des sciences de Russie.

Vostok est une station russe en Antarctique, fondée en 1957 et active toute l’année. Elle est située pratiquement au milieu du continent, au point connu comme « le pôle du froid » de la Planète bleue. En 1983, une température de -89,2°С y a été fixée et il est rare que le mercure y remonte à plus de -30°C même en été.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.