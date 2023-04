«Sujets spatiaux»: des timbres soviétiques raconteront aux Parisiens les premiers cosmonautes

Les timbres soviétiques sont une sorte de chronique de la vie en URSS – ils présentent un intérêt non seulement pour les collectionneurs, mais aussi pour tous ceux qui se passionnent pour l’histoire du pays. L'exposition de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris vous racontera l'un de leurs sujets les plus courants - la conquête de l'espace.

Les timbres étaient très populaires parmi les citoyens soviétiques. Ils ont consolidé de nouvelles victoires socialistes dans la conscience collective et, d’une manière particulière, ont « décoré » pratiquement le seul moyen de communication disponible à l’époque – la correspondance. La parution d’une nouvelle série de timbres était attendue avec impatience. Quel sujet abordera le petit rectangle au dos adhésif ? La construction du métro de Moscou, l’Exposition des réalisations de l’économie nationale (VDNKh) ou... le premier homme dans l’espace ?

Le 13 avril, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris ouvrira dans ses locaux l’exposition « Les sujets spatiaux ». Ses visiteurs pourront voir des timbres-poste rares et des objets issus des collections privées dédiés à l’exploration spatiale soviétique. L’exposition est consacrée à la Journée de l’astronautique (12 avril), connue dans le monde entier comme la Journée internationale des vols spatiaux habités. C’est ce jour-là, en 1961, que le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine s’est lancé du cosmodrome de Baïkonour et a effectué pour la première fois de l’histoire un vol orbital autour de la Terre.

L’invité de l’exposition sera Oleg Poliakov, membre de la Société des philatélistes de Moscou, racontera au public la phase initiale de l’exploration spatiale soviétique et ses pionniers. Dans sa collection, figure, par exemple, une enveloppe artisanale dans laquelle le père de la cosmonautique soviétique, le scientifique Constantin Tsiolkovski, a envoyé une lettre à l’un de ses correspondants.

Outre les premiers vols dans l’espace, l’exposition mettra en lumière des événements importants de l’industrie spatiale soviétique, comme le 60e anniversaire du vol dans l’espace de la première femme cosmonaute, Valentina Terechkova, ainsi que le 30e anniversaire de la mission spatiale franco-russe Altaïr.

L’événement se tiendra en outre avec la participation de véritables cosmonautes – Vladimir Djanibekov et Fiodor Iourtchikhine. Le premier est reconnu comme le cosmonaute le plus expérimenté de l’URSS. La durée totale de ses cinq vols spatiaux est de plus de 145 jours, et il a passé 8,5 heures dans l’espace ouvert. De plus, à chaque fois, Djanibekov était le commandant de son équipage. L’astronaute est connu non seulement pour ses réalisations dans le domaine spatial, mais aussi pour son talent créatif. Il parlera des croquis de timbres thématiques qu’il a réalisés pendant et après ses missions spatiales. Fiodor Iourtchikhine est quant à lui un professionnel russe de la cosmonautique, également participant à cinq vols spatiaux. De plus, il est un vulgarisateur de l’espace et un collectionneur passionné. Iourtchikhine montrera au public sa collection avec plusieurs objets rares.

La rencontre se tiendra dans la salle de cinéma de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris avec une retransmission en direct sur la chaîne YouTube de la Maison. Une traduction simultanée du russe vers le français sera assurée.

