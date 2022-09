Le métro de Moscou se dotera de trois nouvelles lignes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les travaux sur la Bolchaïa Koltsevaïa – grande ligne circulaire qui forme le troisième anneau du réseau des transports de Moscou – touchant à sa fin, la capitale russe se lancera dans la construction de trois nouvelles lignes radiales de métro, écrit sur sa chaîne Telegram le maire Sergueï Sobianine.

L’une d’entre elles, Birioulevskaïa, censée desservir le sud de la capitale, est en cours de conception. Celle de Roubliovo-Arkhanguelskaïa reliera le centre-ville à une banlieue ouest – sa construction a déjà été lancée et le premier tunnel percé. Il est prévu que quelque 700 000 personnes s’en serviront au quotidien et que son apparition permettra de décharger non seulement les lignes de métro voisines, mais aussi les autoroutes passant dans l’ouest.

La troisième, Troïtskaïa, est en construction et son premier tronçon, long de 25 km, devrait entrer en exploitation dès 2024. Passant dans le sud de la capitale et descendant vers Troïtsk – ville située à 37 km au sud-ouest de Moscou et entrée sous la juridiction de la capitale – elle s’étendra sur 40 km pour devenir l’une des lignes du métro de Moscou les plus étendues.

Au cours de ces dernières années, le métro de Moscou s’est agrandi et étoffé. Outre de nouvelles stations, la Ceinture centrale de Moscou, avec ses 31 stations, et deux Diamètres centraux – réseaux de trains de banlieue – ont été inaugurés.

Olga Konina, Anton Romanov

