La future première femme astronaute tunisienne suivra une formation en Russie

La Russie accueillera prochainement deux candidates tunisiennes pour un envoi à bord de la Station spatiale internationale (ISS), prévu en mars 2024. Celle qui sera finalement retenue deviendra la première femme astronaute tunisienne, mais aussi africaine.

Comme l’apprend Telnet, groupe tunisien spécialisé dans les domaines de la technologie et de la conception de systèmes et de logiciels électroniques, les deux candidates définitives suivront sur le sol russe une formation spatiale dans les centres d’entraînement de Roscosmos, et ce, pendant une année.

Pour le moment, huit candidats, toutes pilotes de chasse, sont en lice pour la mission scientifique dans l’espace. Leurs noms ont été dévoilés le 13 août. Les deux finalistes seront retenues à l’issue de tests physiques et médicaux.

La Russie participera à la formation de la future astronaute dans le cadre du mémorandum de compréhension mutuelle portant sur la collaboration bilatérale dans le domaine des vols spatiaux, conclu en 2021.

