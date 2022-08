Le design de deux futures stations du métro de Moscou dévoilé

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les futures stations de métro Ostrov Metchty et Lebedianskaïa, en projet dans le sud de la capitale russe, ont vu leur design être récemment approuvé dans le cadre d’un concours, nous apprend la revue en ligne Moskvitch Mag.

Ostrov Metchty Service de presse de Mosinzhproekt Service de presse de Mosinzhproekt

Pour la première, le bureau d’architectes Totement/Paper, vainqueur de l’appel d’offres, a imaginé un décor reflétant l’union des mondes souterrains et de surface, avec des références aux mythes et représentations de l’Antiquité.

Pour cela, les concepteurs ont prévu de réaliser des motifs noirs et blancs sur les murs et le plafond, tandis que les principaux matériaux de finition s’avèreront le métal et le granite poli.

De son côté, la station Lebedianskaïa, selon la conception du bureau UNK interiors, sera une ode au développement de l’industrie russe avec, en guise de cœur de composition, une structure centrale trouée, devant rappeler une plaque de métal laminée.

Lebedianskaïa Service de presse de Mosinzhproekt Service de presse de Mosinzhproekt

En plus de sa valeur esthétique, cet élément endossera une fonction pratique, puisque masquant les colonnes de support et divisant la station en deux zones indépendantes permettant de faciliter la navigation.

À noter que ces deux stations seront intégrées à la future ligne Biriouliovskaïa, dont le chantier devrait être achevé fin 2026. Elle s’étendra sur 22,2 kilomètres et comprendra 10 stations.

