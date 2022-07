Sauvetage en Russie d’un ours polaire avec une conserve coincée dans la bouche

Le jeune ours est allé à la rencontre des humains dans la colonie arctique de Dikson, cherchant désespérément de l'aide. Cependant, il n'a pu surmonter sa peur et s'approcher d'eux.

Une véritable opération de sauvetage s'est déroulée dans le nord de la région de Krasnoïarsk, en Sibérie. Le 20 juillet, un ours polaire est arrivé dans le village isolé de Dikson avec une conserve de lait concentré coincée dans la bouche. Les habitants ont immédiatement tenté d'aider le pauvre animal, sans succès.

Dans la vidéo publiée par le chef de Rosprirodnadzor (organisme étatique de surveillance des ressources naturelles), un habitant incite l'ours à s'approcher, en vain.

Pour aider le quadrupède, Rosprirodnadzor a donc décidé de faire appel aux vétérinaires du Zoo de Moscou, principalement parce qu'il n'y avait pas de médicaments ou d'instruments nécessaires pour de tels incidents dans l'Arctique.

Le 21 juillet au matin, les vétérinaires moscovites sont par conséquent arrivés à Dikson. Les entreprises locales ont également préparé trois sacs de poisson, car il était fort probable que l'animal ne serait pas en mesure de chasser pendant un certain temps.

Les sauveteurs ont trouvé l'ours à 3km de l'aéroport de Dikson. Il a été temporairement sédaté et la boîte de conserve a été retirée avec succès. Le vétérinaire a en outre traité la langue de l’animal, qui présentait de nombreuses coupures et lacérations.

Il s'agissait d'une jeune femelle, pesant de 80 à 90 kilos et âgée d'environ deux ans, selon le vétérinaire moscovite Mikhaïl Alchinetski. « La langue est endommagée, mais elle a des chances de se rétablir, car les principaux muscles ne sont pas touchés, seule la peau en surface est abîmée. Nous allons lui donner du sérum physiologique maintenant, elle est sous bonne anesthésie pour le moment. Elle y restera assez longtemps pour l'amener au point de libération. Puis on lui donnera un antidote et elle ira bien ».

Alors, l'ourse sera emmenée à environ 100km de Dikson, dans son habitat naturel, et laissée avec les sacs de poisson.

Les ours sont bien connus pour leur goût pour les sucreries. Dans l'Arctique, les ours polaires viennent souvent dans les campements de travailleurs et les gens les nourrissent notamment avec du lait concentré. Malheureusement, les ours peuvent ronger la boîte, sans se rendre compte qu'ils risquent de se couper.

