Ces vélos insolites fabriqués dans la capitale du Nord (Vidéo)

Habitant de la capitale russe du Nord, Igor, sous le pseudonyme créatif de Baronas, conçoit des vélos insolites depuis l'adolescence. Depuis ce temps, il a réussi à fabriquer plus de 200 modèles, y compris certains pour les personnes handicapées. Il espère que, grâce à ses créations, le plus grand nombre possible d'habitants de Saint-Pétersbourg passeront à ce mode de transport écologique!