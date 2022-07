Le constructeur russe Kamaz dévoile un poids lourd sans pilote futuriste

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le constructeur russe Kamaz a récemment dévoilé un nouveau camion sans pilote autonome conçu pour les opérations minières hors route. Le véhicule possède une base à quatre roues et une carrosserie, mais n'a pas de cabine, car il n'est pas conçu pour être conduit par des humains.

Le nouveau camion sans pilote nommé KAMAZ-6559, et surnommé Jupiter 30, est destiné à transporter du minerai et élimine la nécessité d’envoyer des humains dans des endroits dangereux comme les mines à ciel ouvert, par exemple.

« Jupiter a été conçu à l'origine comme un véhicule autonome pour travailler dans les carrières. Il est doté de tous les équipements nécessaires, tels que des caméras vidéo spéciales protégées contre la poussière, la saleté, l'humidité et les vibrations, des lidars 2D et 3D, des capteurs à ultrasons et des radars. Il dispose également d'antennes GSM et d'une navigation GPS/GLONASS. Les deux essieux sont pivotants, ce qui garantit au véhicule une bonne maniabilité », explique le concepteur en chef du centre de recherche et de développement de véhicules innovants de Kamaz, Sergueï Nazarenko.

En plus d'une maniabilité accrue, le nouveau véhicule peut également naviguer en mode navette : il se rend ainsi sur différents points de chargement selon un itinéraire programmé d’avance. Cela augmente l'efficacité du camion et raccourcit ses cycles de travail.

Le camion Kamaz est propulsé par un moteur six cylindres de 11,9 litres. Il est doté d’un générateur électrique qui alimente le moteur de traction et charge les batteries de traction. Les batteries sont conçues de manière à se recharger en cas de panne ou de conduite en pente.

Le camion mesure 8,8 mètres de long, 2,7 mètres de large et 3,4 mètres de haut. Il peut transporter des charges pesant jusqu'à 30 tonnes. Sa vitesse maximale est limitée à 56 km/h.

S'exprimant au nom de la société, Nazarenko a déclaré que Kamaz prévoyait de développer d'autres modèles de ce type à l'avenir. À ce jour, le camion sans pilote est en cours de finalisation et devrait être testé avant que l'entreprise ne le remette à la mine à ciel ouvert de Tchernigovski située dans la région de Kemerovo.

