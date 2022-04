En images: une société russe dévoile un véhicule tout-terrain géant  

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Makarov véhicules tout-terrain, une petite entreprise privée russe, a créé le véhicule parfait pour l'Arctique - le camion tout-terrain Bourlak. Ce monstre métallique est capable de franchir des dunes de neige de cinq mètres de haut, des arbres tombés sur la voie, des rochers et peut même traverser des rivières et des plans d’eau glacés avec une charge de plus d'une tonne à bord.

À quelles fins le Bourlak a-t-il été conçu ?

Ministère des Situations d'urgence/Sputnik Ministère des Situations d'urgence/Sputnik

Le Bourlak est optimisé pour voyager sur les routes d'hiver et la neige profonde de la région arctique et impressionne par son apparence. C'est une énorme machine civile qui est encore plus grande qu'un camion militaire Oural-4320 (cliquez ici pour en savoir plus sur les véhicules Oural utilisés en Russie). Le Bourlak est également plus large de 0,24 mètre et plus haut de 0,70 mètre. Il est également impossible d'entrer dans la cabine sans une échelle spéciale. Il présente des roues d’une taille énorme qui, même avec 2 tonnes de charge, laisseront jusqu'à 70 cm d'espace entre le sol et le bas de la voiture.

Le moteur du Bourlak est installé à l’avant. Pour cette raison, le véhicule s’enfonce dans l'eau, mais se réaligne ensuite à la surface et « flotte » vers l'avant. Les fabricants suggèrent également que le véhicule ne coulera en aucune circonstance, car chacune de ses roues a une pression interne de 0,1 à 0,4 atmosphère, ce qui permet à la machine de flotter même avec deux tonnes de fret supplémentaire.

De plus, les principaux systèmes du Bourlak (transmission, freinage, etc.) sont cachés dans un caisson étanche constamment chauffé par la chaleur du moteur.

Le Bourlak peut flotter sur l'eau, brisant les couches de glace fines, et peut ensuite facilement sortir de l'eau sur de la glace solide ou sur terre. Tout est conçu pour fonctionner parfaitement même dans le gel arctique le plus féroce.

Comment il a été créé

Ministère des Situations d'urgence/Sputnik Ministère des Situations d'urgence/Sputnik

Les concepteurs ont eu l'idée de créer un camion lourd tout-terrain lors d'un voyage dans les montagnes de l'Oural. Il s'est avéré qu'aucun véhicule existant n'est réellement capable de traverser des rivières, de rouler sur des arbres tombés au sol et des rochers et d’évoluer sur des routes verglacées.

Au début, ils prévoyaient de créer un véhicule de taille standard à ces fins, mais ils se sont arrêtés en cours de route, car plusieurs entreprises avaient déjà lancé des projets similaires un peu plus tôt. Au lieu de cela, Makarov véhicules tout-terrain a décidé de créer le premier camion tout-terrain de la taille d’un Kamaz (l'un des plus grands camions civils de l'URSS) adapté aux explorateurs polaires et aux grandes entreprises (production de pétrole et de gaz) qui opèrent dans l'Arctique.

Il était censé utiliser la suspension et certains autres éléments des véhicules blindés légers militaires, mais, pour diverses raisons, les concepteurs ont dû s'éloigner du concept initial de refonte de véhicules militaires en véhicules civils et ont décidé de créer un « camion arctique » entièrement civil à partir de zéro.

Makarov véhicules tout-terrain a décidé de mélanger des composants russes et japonais pour créer le camion. Il a utilisé la transmission de la fourgonnette Gazelle NEXT, modifié la boîte de vitesses d'un GAZ-66, ajouté un moteur diesel-électrique Cummins et utilisé un certain nombre de composants fabriqués par Toyota, aux côtés de ceux développés par Makarov pour les véhicules cross-country. Ce sont, par exemple, des boîtes de vitesses embarquées, qui soulagent la transmission standard et facilitent son fonctionnement avec des roues de grand diamètre.

Le Bourlak est produit en petite série sous la forme d'un camping-car tout-terrain pour touristes et d'un camion de service pouvant accueillir jusqu'à huit personnes, conducteur compris.

