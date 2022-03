Cet aéroglisseur soviétique géant qui a fait sensation, mais n'a pas survécu aux tests  

Il mesurait plus de 29 mètres de long et pouvait développer des vitesses allant jusqu'à 130 km/h!

Le secteur de la navigation assurait une grande partie du transport de passagers et de marchandises en URSS. Afin de garder le secteur vivace même en hiver, lorsque les rivières gèlent, les ingénieurs ont travaillé activement sur le développement de véhicules à coussin d'air (ACV) - ou aéroglisseur, comme on les appelle plus communément.

L'un de ces projets était l'ACV Sormovitch.

Le nouveau navire expérimental portait le nom de l'usine qui l'avait produit – Krasnoïé Sormovo, à Nijni-Novgorod.

Le nouveau projet était vraiment gigantesque - plus de 29 mètres de long, 11 mètres de large et 7,8 mètres de haut. Pour couronner le tout, le Sormovitch pesait 37 tonnes !

Le géant démarrait au moyen d'un moteur d'aviation AI-20K de 169 kilowatts (2 000 CV). En tant que moteur de réserve, il utilisait une turbine à gaz AI-8. Les deux moteurs aidaient à démarrer le ventilateur à hélice à douze pales pour alimenter le coussin et les propulseurs.

« Le Sormovitch avait un aspect très spécifique. De l'extérieur, il ressemblait à une grenouille aplatie à laquelle un type intelligent aurait décidé d'attacher deux ventilateurs sur les côtés vers l'arrière, tout en mettant une buse à l'arrière, qui était en fait un tuyau d'échappement. Le rugissement de cette chose était entendu sur plusieurs kilomètres sur la Volga », se souvient l'un des témoins oculaires.

Malgré cette description bizarre, le Sormovitch a démontré des résultats impressionnants. L'aéroglisseur a réussi à dépasser les attentes avec une vitesse maximale de 120-130 km/h - au lieu des 100 indiqués. Il était adapté pour des distances de 600 km et était capable de fonctionner pendant huit heures.

Le navire devait être habité par un équipage de trois personnes et pouvait accueillir jusqu'à 50 passagers. L'habitacle était situé dans le nez de l'aéroglisseur.

Après des essais réussis à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le Sormovitch a desservi l’itinéraire expérimental Gorki-Tcheboksary sur la Volga, de 274 kilomètres de long. Le navire mettait une journée pour effectuer l’aller-retour. Vladimir Chtcherbakov a été nommé capitaine, bien qu'il exerçât également les fonctions de mécanicien.

Malgré des caractéristiques techniques de haut vol, l'aéroglisseur n'a fonctionné que deux ans - de 1971 à 1973. Cela était dû à de sérieux problèmes techniques lors de la conception : ils étaient liés à la boîte de transmission, qui fonctionnait régulièrement mal.

« Le Sormovitch avait un point faible. Imaginez que le compartiment machine comporte une turbine et une grosse boîte de transmission, qui à elle seule distribue la puissance à trois organes distincts : les pales et le ventilateur. Ce réducteur tombait constamment en panne ! Et la raison en est que le navire n'avait pas été correctement pensé - ils s’étaient dépêchés de le mettre à l'eau », a déclaré le capitaine.

De plus, au cours des essais hivernaux, une déformation importante de la glace a été repérée sur le fleuve.

Mais le dernier clou sur le cercueil de Sormovitch fut, finalement, le problème de réducteur. Le véhicule a été mis hors service en 1974, après quoi il a été envoyé sur une base à Tchkalovsk et démantelé pour la ferraille.

Au cours de sa courte vie, l'ACV Sormovitch a tout de même réussi à transporter près de 6 000 passagers.

