Des wagons-capsules rejoindront les rails de Russie dès 2023

Sergueï Fomine/Russian Look/Global Look Press

La compagnie des Chemins de fer de Russie (RZD) a annoncé l’apparition prochaine, sur les rails du pays, de wagons de transport de passagers composés de lits-capsules, relaie l’agence de presse TASS.

« Nous avons élaboré un concept conjoint [avec Transmashholding, principal constructeur de matériel ferroviaire russe] et une maquette d’un wagon passager d’un étage et non compartimenté. Nous prévoyons qu’en 2023 ce wagon apparaîtra sur nos lignes », a en effet déclaré Oleg Belozerov, directeur général de la société.

Chaque wagon de ce type abritera 56 couchettes-capsules, dotées d’une cloison amovible isolant tant du bruit que de la lumière. Les voyageurs jouiront également d’une lampe, de prises USB et d’une petite table individuelles, tandis que des rangements pourront accueillir vêtements, affaires personnelles et autres bagages. Les couchettes seront par ailleurs de 15 centimètres plus longues que celles rencontrées habituellement.

À noter que RZD a en réalité récemment annoncé ambitionner de concevoir chaque année un nouveau type de wagons pour les trains longues distances.

« En service longue distance, nous prévoyons [de développer] un nouveau wagon chaque année, qui sera mis en production deux ans plus tard, en tenant compte des nouvelles exigences. Auparavant, vous vous souvenez peut-être, les wagons étaient changés une fois par décennie », avait alors dévoilé Belozerov.

