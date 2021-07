Quels navires seront les premiers à recevoir les missiles hypersoniques Zircon?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Frégate Amiral Golovko Igor Mikhalev/Sputnik Igor Mikhalev/Sputnik

La frégate du projet 22350 Amiral Golovko sera le premier navire équipé de façon permanente de missiles hypersoniques Zircon, rapportent les médias russes à la mi-juillet.

« Il est prévu que le premier transporteur régulier [des Zircon] sera la frégate Admiral Golovko », a déclaré à l'agence TASS une source au sein du secteur militaro-industriel.

L'Amiral Golovko est la troisième frégate du Projet 22350. Il est prévu de la soumettre à des essais en mer au printemps 2022. Il y a actuellement deux frégates de ce projet au sein de la Flotte du Nord – l’Amiral Gorchkov et l'Amiral Kassatonov. L'arme de frappe principale des frégates est le système de missiles Kalibr-NK. L’Amiral Gorchkov participe aux tests des missiles antinavires hypersoniques Zircon.

Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les missiles hypersoniques Zircon, capables d'atteindre une vitesse d'environ Mach 9 et de frapper des cibles situées à plus de 1 000 km, seraient mis en service dans un avenir proche.

Combien y aura-t-il de navires équipés des Zircon ?

Premier lancement des missiles hypersoniques Zircon depuis la mer Blanche Ministère russe de la Défense/TASS Ministère russe de la Défense/TASS

La Russie prévoit de construire 12 frégates modernisées du projet 22350, chacune pouvant embarquer jusqu'à 48 missiles de croisière Kalibr, Onyx et Zircon, rapportent les médias russes citant des sources de l'industrie de la défense.

« Le navire de tête de la série devrait être remis à la Marine en 2027 », a déclaré à TASS une source au sein de l'industrie de la construction navale.

Selon les plans des militaires, sur chacun des navires d'un déplacement de 7 000 tonnes seront placées des boîtes de lancement, qui peuvent accueillir trois types de missiles maritimes de fabrication russe dernier cri, dont justement Kalibr et Zircon.

« Il est prévu de construire 12 de ces frégates, dont 11 seront vendues au client dans le cadre du nouveau programme d'armement de l'État », a déclaré l'interlocuteur de l'agence TASS.

De plus, le « parapluie » antimissile des navires eux-mêmes reposera sur le système de missiles anti-aériens Poliment-Redout, comprenant jusqu'à 100 missiles, armes anti-sous-marines et torpilles.

Évoquant la première frégate du projet 22350, Dmitri Safonov, ancien analyste militaire du journal Izvestia, a déclaré à Russia Beyond : « C'est un bon navire et désormais, les ingénieurs devraient suggérer des moyens de le moderniser. Tout d'abord, cela concerne les munitions, qu'il a été décidé d'augmenter jusqu’aux 48 missiles spécifiés. On a également proposé d’équiper les navires ultérieurs de la série avec un seul système de contrôle de tir automatisé universel ».

Selon lui, le navire n’est actuellement équipé que de 16 missiles et ses dimensions atteignent la moitié des indicateurs prévus après la modernisation (le déplacement des navires du projet 22350 n'est que de 4 500 tonnes pour le moment).

De quels missiles ces navires seront-ils dotés ?

Les Kalibr sont des « Tomahawks russes ». En termes simples, des missiles de croisière basés en mer qui volent vers la cible le long d'une trajectoire imprévisible pour les systèmes de défense antimissile, contournant le relief du terrain. Aujourd'hui, les missiles de ce type sont l'une des armes les plus efficaces dans la guerre contre les terroristes.

Leur portée atteint 2 600 km et, dans dix à quinze ans, les technologies atteindront un tout nouveau niveau qualitatif. Ceci permettra d'équiper ces systèmes de haute précision (les Kalibr touchent des cibles avec une précision/déviation allant jusqu'à 30 mètres) avec des ogives d'une puissance explosive proche de celle des armes nucléaires.

Ceci en fera une arme très précise et maniable qui ne laissera pas de nuage radioactif ni de contamination de la zone.

Les missiles Zircon, à leur tour, sont le premier complexe au monde qui vole vers la cible à une vitesse hypersonique, c'est-à-dire huit fois plus vite que la vitesse du son (environ 2,5 km par seconde). La portée déclarée du Zircon est d’environ 500 km.

Dans le même temps, le Zircon est un complexe antinavire qui, contrairement aux Kalibr, est conçu pour détruire les navires ennemis.

Il est à noter que des missiles hypersoniques ne sont encore en service dans aucun pays du monde, à l'exception de la Russie. Actuellement, il n’existe pas de moyen efficace de contrer ces systèmes d’armement.

Un détachement de navires de la flotte du Nord dirigé par la frégate Amiral Gorchkov est arrivé à Vladivostok Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

