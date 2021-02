Que réserve, fin février, le premier Forum franco-russe sur l'intelligence artificielle?

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 26 février, le premier Forum franco-russe sur l'intelligence artificielle se tiendra sous la forme d'une vidéoconférence et sera consacré aux perspectives d'application de cette technologie dans les domaines de la santé, de l'écologie, de l'industrie, des transports, de l'énergie, ainsi qu'aux aspects éthiques et juridiques de la réglementation dans ce secteur.

Service de presse Service de presse

Organisé à l'initiative de la Représentation commerciale de la Russie en France en coopération avec le ministère russe du Développement économique, le Forum sera mené sous les auspices du Dialogue de Trianon qui, en 2021, consacre une attention particulière aux initiatives bilatérales dans le domaine de l'écologie, de la santé et des sciences.

Participeront à cet événement des représentants du monde des affaires, des organisations scientifiques, des institutions de développement ainsi que des autorités exécutives des deux pays. Parmi les intervenants figureront Arkadi Dvorkovitch, président de la Fondation Skolkovo, Oksana Tarassenko, vice-ministre russe du Développement économique, Michel Larive, député et vice-président du groupe d’amitié France-Russie, ou encore des représentants de grandes entreprises à l’instar de Sanofi, Rosatom et Air Liquide.

Le Forum permettra de développer les liens scientifiques et technologiques entre la Russie et la France et d'esquisser des plans communs de coopération pour le développement des technologies utilisant l'IA.

Afin d’assister à cet événement, veuillez-vous enregistrer sur la page en lien ici.

Dans cet autre article, nous vous présentions notre top 5 des startups russes aux ambitions mondiales.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.