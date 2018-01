Le fusil russe de tous les records percera-t-il ce mur de glace?

Russia Beyond

RB teste le fusil de tir ayant la plus longue portée du monde - le SVLK-14S ou «Crépuscule». C'est l'hiver en Russie actuellement et il n'y a donc qu'une seule façon de savoir ce que cette machine peut vraiment faire. Vérifions si oui ou non un mur de glace de 1,5 mètre d’épaisseur est suffisant pour arrêter une balle, qui peut abattre les méchants à 4,2 km de distance.