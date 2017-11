Les bals aristocratiques se déroulaient dans de magnifiques salles à colonnades éclairées par une multitude de bougies fixées sur des lustres en cristal et des chandeliers. Ce flot de lumière provoquant de la chaleur, tout le monde devait porter des gants afin de ne pas toucher autrui avec des mains moites. La salle était vide en son milieu pour laisser la place aux danseurs, mais proposait sur les côtés des tables pour les amateurs de jeux de cartes et de commérages.



L'ordre était assuré par un gérant à qui chacun devait obéissance. Le bal commençait par une polonaise solennelle qui pouvait durer une heure. Elle était menée par le maître et la maîtresse de la maison qui dansaient avec les invités les plus importants. La polonaise était suivie d'une valse, d'une danse hongroise, d'une cracovienne et d'un pas de quatre. Venaient ensuite plusieurs quadrilles puis l'une des danses les plus attendues de la soirée, la mazurka.



La mazurka servait de toile de fond aux gestes et déclarations d'amour car, une fois la danse terminée, le cavalier emmenait sa dame vers la table où était déjà servi le dîner et où il était possible de se parler longuement et de flirter. C'est pour cette raison que Kitty, personnage du roman de Tolstoï, fut sous le choc après avoir appris que Vronsky dansait la mazurka avec Anna Karénine.



« Ce qu'elle attendait avec un violent battement de cœur, c'était la mazurka. C'est alors que tout devait se décider… Elle était sûre de danser la mazurka avec lui, comme aux bals précédents, et elle a refusé cinq invitations , se disant engagée ». (Anna Karénine).



Le dîner était suivi de la dernière (et la plus joyeuse) partie de danses : le cotillon et la danse russe. La musique était arrêtée sur un signe du maître de la maison et tous les invités rentraient.