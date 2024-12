Peut-on boire du champagne dans… l’espace?

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Roscosmos Roscosmos

En effet, en raison de l’apesanteur, le vin s’est transformé en mousse et il était impossible d’en boire.

Lire aussi ; Plus de 1.000 jours dans l’espace: que sait-on du cosmonaute russe Oleg Kononenko?

« Traditionnellement, on ne boit pas de champagne dans l’espace, en raison d’une pression », a avoué Viatcheslav Rogojnikov, directeur adjoint de l’Agence fédérale médico-biologique russe, qui accueille et envoie les cosmonautes dans l’espace.

Ainsi, pendant les célébrations du Nouvel An, fête qui approche à grands pas, les cosmonautes russes peuvent boire un peu de brandy, mais, en règle générale, l’alcool n’est que peu bienvenu à bord de l’ISS.