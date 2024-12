En images: les cinq appartements de Moscou les plus chers à la location 

Dans ces complexes immobiliers en plein centre de Moscou, vous trouverez tout ce qu’il faut pour vivre très confortablement : grande surface, décoration réalisée par des architectes d’intérieur, meubles exclusifs, vues panoramiques, gardiennage 24 heures sur 24. Deux petites ombres au tableau seulement: le montant du loyer mensuel et un engagement d’un an minimum!

Appartement de 724 m² sur 3 étages – 6, 5 millions de roubles (61 500 euros ou 65 000 dollars)/mois

Cet appartement avec terrasse et vue sur le Kremlin se trouve dans la résidence Barkli Plaza sur le quai Pretchistenskaïa, non loin de la cathédrale du Christ-Sauveur et du parc Gorki. L’annonce indique qu’il occupe à lui seul tout un bâtiment du complexe immobilier et que ses occupants n’ont donc pas de voisins.

Au 1er niveau se trouvent la cuisine de 25 m², la salle-à-manger, un cabinet de travail, un salon qui donne accès à la terrasse et une salle-d’eau pour invités. Au 2e niveau, 3 chambres et leurs salles-de-bains attenantes, un salon et des toilettes pour invités. Au 3e niveau, une chambre, 2 salles-de-bain et 2 dressings. Les locataires ont également la jouissance de 4 places dans le parking souterrain et d’une autre pour leurs invités. Dans cette résidence gardée, il y a un service d’accueil et un lobby.

Penthouse de 426 m² – 3, 25 millions de roubles (31 000 euros ou 32 500 dollars)/mois

Cet appartement se situe au 3ème et dernier étage d’un immeuble dans lequel il n’y a que 8 logements. Ses fenêtres donnent sur le jardin Ermitage sur la rue Malaïa Dmitrovka. Il dispose d’une terrasse de 150 m².

Sa superficie est divisée en une cuisine de 20 m², un salon-salle à manger de 76 m², la chambre parentale avec sa salle-de-bains et son dressing attenants, 3 chambres d’enfant, une chambre pour invités, une autre salle-de-bains, 2 toilettes, 2 autres dressings, une buanderie et un cellier.

Du marbre et des essences de bois rares ont été utilisés pour la décoration intérieure. Les meubles sont italiens, la plomberie allemande et les luminaires belges. L’appartement est équipé d’un système domotique. Les locataires disposent de 3 places dans le parking souterrain de l’immeuble.

Appartement de 633 m² sur 3 étages – 3 millions de roubles (28 300 euros ou 30 000 dollars)/mois

Cet appartement sur 3 étages se situe dans un immeuble de rapport de 1910 rue Pretchistenka. Au 1er niveau se trouvent 2 chambres, une salle-de-bain, un dressing et un cabinet de travail. Au 2e niveau, la cuisine, le salon-salle à manger, une chambre, des toilettes pour invités et le balcon. Au 3e niveau, une chambre avec des toilettes attenantes, une salle-de-bain, un cabinet de travail et la terrasse.

Des matériaux naturels de différents pays ont été utilisés pour la décoration intérieure. 2 places de parking sont comprises dans le prix du loyer.

Penthouse sur 2 étages de 260 m² – 3 millions de roubles (28 300 euros ou 30 000 dollars)/mois

Ce petit immeuble construit en 2000 rue Malaïa Polianka est divisé en 6 appartements. Il y a un parking souterrain. L’ensemble est entouré d’une grille et surveillé 24 heures/24. Le parc Gorki et la Galerie Trétiakov se situent à proximité.

Au 1er niveau se trouvent une cuisine de 18 m², un salon avec cheminée en état de marche, 2 chambres avec leurs salles-de-bain attenantes, un dressing, une buanderie et des toilettes pour invités. Au 2e niveau sous la mansarde : un salon, une chambre à coucher qui peut servir de cabinet de travail, une salle-de-bain et un fumoir.

Appartement sur 5 étages de 920 m² – 2, 5 millions de roubles (23 600 euros ou 25 000 dollars)/mois

Cet immense appartement se trouve non loin du métro Kourskaïa dans la résidence Tchistye Proudy. Il occupe un bâtiment construit en 2009 dans le style d’un hôtel particulier ancien.

On y trouve notamment 4 chambres, un salon, un cabinet de travail, plusieurs dressings, un sauna, une cave à vin, un salon de beauté, une salle de musculation, une piscine de 15 mètres de long, des chambres pour le personnel.

Des essences de bois rares ont été utilisées pour la décoration. Les lustres sont en cristal Swarovski.

