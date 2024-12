Saviez-vous que la femme d’Alexandre Dumas fils était une Russe mêlée à un meurtre?

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Le fils d’Alexandre Dumas avait un lien avec la Russie : sa femme Nadine était russe. Dans son pays d’origine, elle était connue comme Nadejda Narychkine.

Alexandre Dumas Domaine public Domaine public

Cette séduisante beauté était la fille unique du baron von Knorring et l’héritière d’une immense fortune. Elle ne se refusait rien et était une figure de la vie mondaine de Moscou.

Mariée à Alexandre Narychkine, Nadejda avait une liaison avec l’écrivain Alexandre Soukhovo-Kobyline, qui passait à Moscou pour un véritable don juan. Il entretenait une jeune Française, Louise Simon-Demanche. Il lui louait une maison, la pourvoyait de tout ce dont elle avait besoin, avait mis ses serfs à son service. Il l’avait présentée à sa famille à qui elle avait plu.

Alexandre Soukhovo-Kobyline Domaine public Domaine public

La jeune Française apprit rapidement qu’elle avait une concurrente et en fut grandement jalouse. Quelque temps plus tard, on la retrouva morte : elle avait été violemment battue et égorgée.

Tous les soupçons se portèrent sur Alexandre Soukhovo-Kobyline et sa maîtresse Nadejda Narychkine. On découvrit des lettres de cette dernière dans lesquelles elle menaçait sa rivale. Le scandale fut énorme. Les amants furent un temps inquiétés. Après avoir subi un interrogatoire, Nadejda Naryckine quitta précipitamment la Russie.

Après s’être installée à Paris, elle mit au monde une fille qu’elle prénomma ... Louise. Alexandre Soukhovo-Kobyline reconnut cette enfant. Il rendit plusieurs fois visite à son ancienne maîtresse et à leur fille.

Nadejda Narychkine trouva rapidement sa place dans les milieux aristocratiques parisiens. Avec d’autres Russes, elle tenait salon et donnait des soirées mondaines auxquelles participaient des hommes politiques, dont un des frères de Napoléon.

Nadejda Narychkine l'année de son mariage avec Dumas Domaine public Domaine public

À cette époque, Alexandre Dumas fils entretenait une liaison avec Lidia Nesselrode, une amie russe de Nadejda Narychkine. Ce fut elle qui les fit se rencontrer. Elle chargea Nadejda de faire savoir à son amant qu’elle le quittait.

L’écrivain français fut conquis par la féminité de Nadine : « la grâce de ses lignes et la perfection de ses formes me captivent ».

Nadejda Narychkine rompit définitivement avec Alexandre Soukhovo-Kobyline et donna bientôt une fille à Alexandre Dumas. Ils ne purent se marier que dix ans plus tard, après la mort d’Alexandre Narychkine.

Portrait de Colette Dumas (1860-1907), fille d’Alexandre Dumas fils et épouse de Maurice Lippmann. Domaine public Domaine public

Ce mariage ne fut pas heureux. Nadejda était jalouse des conquêtes de son mari, devenu un écrivain à succès. Après la naissance de leur seconde fille, plusieurs fausses couches et l’impossibilité d’avoir un garçon, Nadine sombra dans une profonde dépression.

L’écrivain voulut divorcer mais ne se résolut pas à abandonner une femme souffrante. À 60 ans passés, Nadine quitta elle-même son mari et s’installa chez l’une de ses filles. Ils moururent tous les deux quatre ans plus tard, en 1895.

