Il était ami avec Picasso, Lorca et Neruda. Son œuvre Le peuple espagnol possède un chemin qui conduit à une étoile a été exposée avec Guernica à l’Exposition universelle de Paris. En 1938, le sculpteur Alberto Sanchez et sa famille ont fui Madrid pour l’URSS. Il n’est jamais retourné dans son pays.

L’on disait de ce maître espagnol : « Il peint la région de Moscou, mais c’est la Castille qui en résulte ». Son père rêvait qu’il devienne cordonnier, mais lui rêvait d’art. Il dessinait des affiches et des plans de maisons, des portraits et a fait ses premiers pas dans la sculpture. Lorsque la guerre civile espagnole a éclaté, Sanchez a décidé de quitter le pays.

Il a ainsi passé la moitié de sa vie en Union soviétique : il enseignait le dessin aux enfants des émigrés espagnols, créait des scénographies pour des pièces de théâtre. Il s’est en outre lié d’amitié avec l’artiste Piotr Kontchalovski, qui lui a enseigné la peinture à l’huile.

Musée des beaux-arts Pouchkine Musée des beaux-arts Pouchkine

Sanchez a également travaillé sur Don Quichotte de Grigori Kozintsev, le premier film stéréoscopique en couleur du studio Lenfilm. Le réalisateur a décrit que le sculpteur « était à la fois amical, cordial et fier ». Le tournage de la nature « espagnole » s’est déroulé dans les environs de Théodosie, en Crimée. Pour les Espagnols qui vivaient en URSS, l’adaptation de Cervantès est devenue plus qu’un film : ils ont remarqué tous les détails et ont contribué à rendre le long métrage aussi authentique que possible. Ils ont même montré comment se déplacer lors d’une corrida. Kozintsev a justement de son côté déclaré que les détails traditionnels et historiques précis du film étaient une question de respect pour la culture espagnole.

Aujourd’hui, les œuvres d’Alberto Sanchez sont visibles aussi bien au Musée Reina Sofía de Madrid, où elles côtoient celles de Picasso, que dans les musées russes.

