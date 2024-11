L’argent qu’a coûté ce gratte-ciel stalinien aurait suffi pour ériger une petite ville

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Le bâtiment principal de l’Université d’État de Moscou est le plus haut des sept gratte-ciel staliniens de Moscou. Il culmine à 183,2 mètres (235m avec la flèche) et il a coûté à l’État la somme astronomique de 2,63 milliards de roubles. Cet argent aurait pu suffire pour construire une petite ville d'immeubles en panneaux de 40 000 personnes. Néanmoins, l’importance symbolique de ce projet primait sur les dépenses.

Il s’agissait en effet du tout premier campus soviétique, une sorte de ville dans la ville : l’on pouvait y vivre pendant l’année universitaire sans avoir besoin de quitter son enceinte. Il y avait tout : résidence étudiante, bibliothèques, poste, commerces, musées, piscine, télégraphe.

Un fait curieux : tous ces services et commodités y ont été installés… pour résoudre le problème des locaux non utilisés dans ce gigantesque bâtiment. Lors de la construction déjà, il s’est avéré que l'édifice ne convenait pas à plusieurs facultés de sciences exactes : la faculté de chimie avait besoin d’une ventilation et d’égouts séparés, celle de physique nécessitait un bâtiment peu élevé avec de solides fondations pour des mesures précises, etc.

Il a donc été décidé d'y loger professeurs et étudiants. Cependant, la raison officiellement invoquée était de pouvoir rendre les études et la vie personnelle des étudiants indissociables.

