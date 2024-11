En images: dix (très) attrayantes sportives russes

Ces patineuses, gymnastes et footballeuses occupent non seulement le haut des podiums, mais sont très jolies.

Yulia Kanakina, skeleton

Yulia Kanakina est née à Krasnoïarsk en 1995 et fait du sport depuis l’enfance. Elle a été championne du monde junior en 2017 et a participé aux Jeux olympiques 2022 à Pékin. Elle a des dizaines de milliers d’abonnés à ses réseaux sociaux qui suivent ses entraînements et se tiennent au courant de sa vie privée. Il y a peu, elle s’est mariée au bobeur Mikhail Mordasov avec qui elle a eu un enfant.

Alina Zagitova, patinage artistique

À 22 ans, Alina Zagitova est championne d’Europe (2018), championne olympique (2018) et championne du monde (2019) et a remporté de nombreuses autres compétitions. Elle est aujourd’hui journaliste sportive.

Polina Knoroz, saut à la perche

Originaire de Saint-Pétersbourg, Polina Knoroz est à 25 ans l’une des athlètes russes les plus connues aujourd’hui. Elle a remporté deux fois le championnat de Russie en salles (2022 et 2023) et a décroché la médaille d’or aux jeux des BRICS (2024). Son record personnel en salle est de 4, 81 mètres.

Kseniya Kovalenko, football

Kseniya Kovalenko est née en 1995. Elle est milieu de terrain du TsCKA, équipe avec laquelle elle a été deux fois championne de Russie. Elle est également ancienne membre de l’équipe nationale de football féminin.

Angelina Melnikova, gymnastique artistique

Angelina Melnikova est née à Voronej en 2000. Elle a déjà un palmarès impressionnant : quadruple championne d’Europe (2016, 2017, 2018 et 2021), médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2016, championne olympique en 2020, championne du monde en 2021 (au concours général individuel) et bien d’autres titres encore. Angelina Melnikova s’est également essayée au cinéma : en 2024, elle a tenu le rôle de la gymnaste Elena Travnina dans la série télévisée Les Jeux.

Victoria Sinitsina, patinage artistique

Victoria Sinitsina est née à Moscou en 1995 et pratique aujourd’hui la danse sur glace. Elle a commencé le patinage en individuel mais a connu le succès en couple. Avec son partenaire Nikita Katsalapov, ils sont double champions de Russie (2019 et 2020), double champions d’Europe (2020 et 2022), champions du monde (2021) et ont décroché l’argent aux Jeux olympiques 2022.

Evgenia Medvedeva, patinage artistique

Evgenia Medvedeva est née en 1999. C’est aujourd’hui l’une des patineuses russes les plus connues. Elle a obtenu l’argent aux Jeux olympiques de 2018, est double championne de Russie, d’Europe et du monde (2016 et 2017). Elle a mis fin à sa carrière sportive et participe aujourd’hui à des spectacles sur glace.

Irina Sidorkova, courses automobiles

Cette jeune femme née à Petrozavodsk en 2003 s’intéresse aux automobiles depuis l’enfance. Elle a fait son premier tour de kart alors qu’elle était âgée de 6 ans. Un an plus tard, elle commençait à participer à des compétitions de karting pour enfants. Irina Sidorkova est une ancienne pilote de W Series, a remporté des courses du championnat de Russie sur circuit en 2020, a participé à des championnats internationaux. Selon le journal Maxim, elle était en 2021 l’un des plus belles femmes de Russie.

Elizaveta Tuktamysheva, patinage artistique

Cette patineuse, qui est l’une des plus charismatiques de Russie, est née en 1996. Durant sa carrière, elle a participé 15 fois aux championnats de Russie, a été championne d’Europe et du monde (2015) et a décroché de nombreux autres titres prestigieux. Elle se produit aujourd’hui dans des spectacles sur glace.

Dina et Arina Averina, gymnastique artistique

Ces jumelles nées en 1998 font partie de l’équipe nationale de gymnastique artistique et ont remporté chacune de nombreuses médailles à titre individuel.

