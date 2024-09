En images: ces attractions étranges ayant alimenté l’URSS en adrénaline

Russia Beyond

En Union soviétique, de nombreux enfants rêvaient de devenir cosmonautes ou pilotes. Les parcs d’attractions proposaient par conséquent de nombreux types de manèges permettant d’expérimenter les turbulences et l’illusion du vol.

Tour de parachutisme

Le parc de la culture et des loisirs Gorki, à Moscou, a été le premier parc soviétique doté de manèges. Il est apparu en 1928. L’un des divertissements les plus originaux était la possibilité de sauter d’une hauteur de 40 mètres avec un parachute retenu par un câble d’acier.

Il était également possible de descendre de la tour de parachutisme en suivant un toboggan en spirale sur un tapis spécial. La tour a été démantelée dans les années 1950.

«Centrifugeuse» ou «Surprise»

Il ne fallait définitivement pas visiter cette attraction après avoir mangé. La « Centrifugeuse » tournait de manière inclinée et les amateurs de sensations extrêmes se tenaient le long des parois. Elle est apparue en URSS dans les années 1970 et était très populaire, à tel point que des carrousels similaires ont été installés dans différentes parties du pays.

«Spoutnik»

Il a fallu près de dix ans pour construire cette attraction spatiale inhabituelle dans le parc Gorki. On l’appelait parfois « Saturne » en raison de la forme du carrousel. Les « satellites » tournaient dans différentes directions, ce qui permettait de mettre son appareil vestibulaire à l’épreuve.

«Roue»

L’attraction « Roue », alias « Le Coureur », était un manège à trajectoire complexe. Quatre roues avec des sièges tournaient à la fois seules et en cercle.

«Turbo»

Il pourrait sembler que les cosmonautes aient été formés ici aussi ! Les manèges appelés « Turbo » sont apparus dans les années 1970 en URSS. Les cabines tournaient en spirale de la manière la plus inattendue, de sorte que seuls les amateurs d’adrénaline les plus désespérés osaient y monter.

«Boucle morte»

Ce type de balançoire est apparu dans les parcs soviétiques au milieu des années 1950. À une extrémité se trouvait un avion biplace, à l’autre un contrepoids. Le tout tournait sur un axe horizontal.

«Illusion»

Quelle extraordinaire surprise peut cacher cette grande boîte ? C’était en réalité l’une des attractions les plus impressionnantes d’URSS. Imaginez que vous vous asseyez sur un banc et que vous faites une rotation verticale de 360 degrés. Or, il s’agissait d’une illusion : c’était la pièce qui tournait, pas le banc, mais l’effet était incroyable !

