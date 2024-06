Les dix plantes d’intérieur les plus populaires en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes grands-parents et même les membres de ma famille vivant à la campagne ont toujours eu des plantes en pot sur le rebord de leur fenêtre.

Si l’espace de vie le permettait, il y avait même des tables basses entières recouvertes de pots, ainsi que des constructions complexes – des structures-tutrices pour les pots, afin que les branches « pendantes » de certaines plantes aient un endroit où pousser. Des fleurs sont disposées dans les bureaux, dans les cages d’escalier ainsi que les couloirs des hôpitaux, des écoles et des universités.

Le week-end, des journaux sont étalés dans la cuisine et les travaux de repiquage, de plantation, de pulvérisation et d’arrosage ont lieu. Cependant, la plupart de ces plantes n’exigent qu’un entretien simple et sont donc adaptées à un usage domestique. Enfin, un arrosoir ou une bouteille contenant de l’eau distillée pour l’arrosage est un élément à part entière de l’intérieur de l’appartement !

Aloe

À l’époque soviétique, il s’agissait de la plante domestique la plus populaire. Cependant, elle n’était pas appelée par le mot étranger « aloe », mais par le mot russe « stoletnik » (« centenaire »). L’on croyait en effet qu’il vivait cent ans, ou qu’il ne fleurissait qu’une fois tous les cent ans. Il était conservé dans des appartements non pas pour sa beauté, mais pour ses propriétés curatives. La feuille d’aloe coupée dans le sens de la longueur était appliquée sur les boutons, les pustules et les brûlures. Plus tard, l’on a appris qu’elle pouvait aussi être utilisée pour faire des masques pour les cheveux et le visage.

Violettes

Cette fleur a une fonction purement décorative. Ses propriétaires se vantent souvent entre eux des variétés, de la fréquence et de la durée de leur floraison. Chaque maîtresse de maison a ses propres secrets de transplantation, de fréquence d’arrosage et d’entretien, ainsi que ses propres astuces pour éviter le jaunissement des feuilles.

Ficus

Les Russes adorent toutes sortes de ficus ! Ce n’est pas une plante trop exigeante, bien qu’elle nécessite un arrosage régulier et un dépoussiérage des feuilles. Cependant, pour les propriétaires de ficus, l’essuyage des feuilles est une sorte de méditation à part entière.

Géranium

Cette fleur nécessite des soins attentifs : une certaine température, beaucoup de soleil et la coupe des feuilles fanées. Partir une semaine en vacances et laisser le géranium seul à la maison ne fonctionnera pas. D’ailleurs, les Russes ont une angoisse particulière : à qui confier l’arrosage des fleurs en leur absence. En revanche, si un géranium a fleuri, c’est une source de fierté.

Cactus

Un amour incommensurable et de longue date. Les cactus supportent parfaitement la chaleur et le froid, ainsi que la chaleur hivernale du chauffage central en Russie. Il ne faut pas les arroser plus d’une fois par semaine, c’est pourquoi les cactus et les plantes grasses sont devenus très populaires, surtout depuis que de nombreux designers ont commencé à produire des pots magnifiques et élégants.

Dracaena

Qui, dans la froide Russie, ne voudrait pas avoir son propre palmier à la maison ? Les palmiers sont exclusivement associés au sud et aux stations balnéaires exotiques (c’est pourquoi tout le monde s’extasie devant les palmiers à Sotchi). Les dracaena, sortes de palmiers d’intérieur, sont à la fois sans prétention et exotique, c’est pourquoi on les trouve très souvent dans les appartements russes.

Schlumbergera

Personne en Russie ne connaît le nom scientifique de cette plante, car dans le pays, nous appelons généralement cette fleur « décembriste ». Le fait est que cette plante originaire d’Amérique du Sud fleurit en décembre, mais elle peut aussi fleurir tout l’hiver, ce qui est terriblement agréable pour l’œil des propriétaires. D’ailleurs, les « décembristes » ont une croissance très active, vous pouvez donc en donner des boutures à des amis ou même planter des pousses de différentes couleurs dans un même pot – et ce sera de toute beauté.

Spathiphyllum

Cette fleur spectaculaire aime la chaleur et l’humidité, c’est pourquoi ses propriétaires ont certainement des pulvérisateurs avec lesquels ils irriguent activement leurs plantes, ou achètent même des humidificateurs spécialement pour elles.

Orchidée

Depuis peu, de nombreuses personnes ont des remords en voyant des fleurs coupées, si bien que pour les anniversaires et le 8 mars, l’on commence à offrir de plus en plus aux femmes des fleurs en pot. Vivantes, elles raviront l’œil pendant longtemps. Et quoi de plus beau qu’une orchidée en fleurs ? Certes, ses heureux propriétaires devront s’en charger. En outre, elle n’aime pas les autres plantes et vous devrez donc lui réserver une place à part dans l’appartement.

Agrumes

Les habitants de la zone centrale de la Russie et du nord ne sont pas gâtés par la variété des arbres fruitiers, surtout à l’état sauvage. C’est pourquoi cultiver un vrai fruit, un citron ou une orange, sur le rebord de sa fenêtre est un vrai bonheur. Ces arbres sont souvent achetés par ceux qui ont des enfants. Arroser, transplanter et pulvériser de telles beautés n’est jamais une corvée.

