Quel est le nombre d’habitants en Russie?

Sans surprise, la ville la plus peuplée du pays est Moscou, qui compte plus de 13 millions d’habitants, et ce chiffre monte à 21,8 millions si l’on prend en considération la Région de Moscou. Il s’agit donc de l’une des plus grandes agglomérations au monde. La région la moins peuplée est la Tchoukotka, avec 48 000 âmes en tout.

La Russie compte une dizaine de villes millionnaires, c'est-à-dire comptant plus d’un million de résidents. Outre Moscou et Saint-Pétersbourg, il s'agit d’Ekaterinbourg, Kazan, Krasnodar, Krasnoïarsk, Nijni Novgorod, Novossibirsk, Omsk, Oufa, Perm, Rostov-Sur-le-Don, Samara, Tcheliabinsk, Volgograd et Voronej.

Les représentants de plus de 200 ethnies peuplent le pays : notamment 105,5 millions de Russes, 4,7 millions de Tatars, 1,67 million de Tchétchènes, 1,57 million de Bachkirs, 1,06 million de Tchouvaches, 1,01 million d’Avars, 946 000 Arméniens, 884 000 Ukrainiens, 626 000 Darguines et 591 900 Kazakhs.

Certains peuples autochtones ne sont pas nombreux. Par exemple, les Nivkhs, qui vivent dans la Mandchourie-Extérieure et dans la région de Sakhaline, sont au nombre de 3 842 personnes, les Alioutors (Kamtchatka) ne sont que 96, et 99 personnes se définissent comme Votes (région de Leningrad). 23 personnes vivant en Tchoukotka se considèrent quant à eux comme Kereks.

