La Dernière sonnerie: comment est née la tradition de célébrer la fin de l’école en Russie?

Pour la première fois, la Dernière sonnerie a retenti le 25 mai 1948, à la fois dans une école de Krasnodar et dans un établissement moscovite. Cette première était dirigée par le professeur émérite Fiodor Brioukhovetski, adepte du légendaire pédagogue Anton Makarenko. Pendant les lourdes années d’après-guerre, il a voulu souder les élèves et a introduit toute une série de traditions, qui se sont ensuite répandues à d’autres régions.

C’est lui qui a été l’un des initiateurs de l’instauration de la Journée des connaissances le 1er septembre.

Une idée similaire est en effet venue à l’esprit du directeur de l’école moscovite numéro 182, Gueorgui Avseïev. Il a traversé la Grande Guerre patriotique, s’est vu décorer d’ordres et médailles et a pris la tête de l’école à l’âge de 31 ans. Il a donc immédiatement voulu instaurer de nouvelles traditions dans l’établissement éducatif : commencer la journée scolaire par l’hymne national, tenir des cours de gymnastique, organiser des camps scolaires et célébrer le tout dernier cours des élèves en terminale.

Cette initiative née à Moscou et Krasnodar n’a pas tardé à être empruntée par d’autres écoles du pays. La fête officielle a été introduite par le ministère soviétique de l’Éducation pendant les années 1970.

L’élément indissociable de cet événement est un futur promu portant une élève de 7 ans sur ses épaules qui fait sonner une cloche.

Les examens et la fête de promotion approchent alors !

Dans cette autre publication, découvrez en images le tout premier jour d'école des enfants soviétiques.

