Saviez-vous que des léopards vivent dans le Caucase russe à l’état sauvage?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous avez probablement entendu parler des léopards de l’Amour, en Extrême-Orient russe, mais il s’avère que leurs proches parents vivent également dans les montagnes du Caucase et sont appelés « léopards de Ciscaucasie ».

Igor Onouchine/Sputnik Igor Onouchine/Sputnik

En taille, cet animal est plus grand que son homologue d’Extrême-Orient. En hiver, il porte une fourrure très claire, avec une teinte grise, décorée de taches brunes – ce qui est très pratique pour se camoufler dans les zones montagneuses.

Ekaterina Lyzlova/Sputnik Ekaterina Lyzlova/Sputnik

Autrefois, les léopards de Ciscaucasie habitaient le Caucase et l’Asie centrale, mais dans les années 1950, ils ont été pratiquement exterminés. Jusqu’à récemment, ce félin sauvage était considéré comme une espèce éteinte en Russie.

Igor Onouchine/Sputnik Igor Onouchine/Sputnik

La population a commencé à se rétablir en 2006. Plusieurs couples d’animaux ont été amenés au parc national de Sotchi en provenance des vastes étendues du Turkménistan et de l’Iran, ainsi que de zoos étrangers. En conséquence, les animaux se sont multipliés et ont été repérés en Tchétchénie et en Ossétie du Nord. À propos, ce type particulier de léopard est représenté sur les armoiries de la République d’Ossétie du Nord.

Alexeï Nikolski/Sputnik Alexeï Nikolski/Sputnik

Aujourd’hui, environ 10 à 15 individus de cet animal vivent dans le Caucase : dans le parc national de Sotchi, en Ossétie du Nord et en Kabardino-Balkarie. Parfois, ils sont rejoints par des léopards des pays voisins.

Legion Media Legion Media

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi le léopard des neiges porte sa queue entre ses dents.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.