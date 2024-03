Qu’est-ce que le Dimanche du Pardon dans l’orthodoxie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La semaine de Maslenitsa (Mardi gras russe), lorsque les Russes mangent des crêpes et s’adonnent à des festivités liées aux adieux à l’hiver, est appelée par l’Église orthodoxe Syropoustnaïa nedelia, soit la dernière semaine avant le Carême, durant laquelle l’on peut encore manger du fromage (« сыр»/« syr ») tout comme d’autres produits laitiers et des œufs. Elle vient juste après la semaine Miasopoustnaïa, quand les croyants orthodoxes s’apprêtant à observer le jeûne sont censés arrêter de consommer toute viande. Le dimanche précédant le début du jeûne, l’on demande pardon à Dieu et aux gens.

Origines de la tradition

Saint Paul de Thèbes, José de Ribera (1640) Museo del Prado Museo del Prado

Cette tradition a été héritée des moines égyptiens ayant vécu à l’aube du christianisme. Ils observaient le Carême en isolement, dans le désert ou dans des grottes. Tous n’en revenaient pas pour la fête de Pâques – certains étaient morts de faim, d’autres s’étaient fait dévorer par des animaux sauvages.

Par conséquent, en faisant leurs adieux avant le début du Carême, les moines – qui partaient dans le meilleur des cas pour la durée du jeûne et dans le pire à jamais – se demandaient pardon pour toute offense volontaire ou involontaire. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère » – Évangile selon saint Matthieu 18, 21-35.

Comment est-il prescrit de demander pardon ?

Domaine public Domaine public

L’Église orthodoxe prescrit de se confesser et de communier avant de demander pardon aux proches. Après avoir demandé pardon et reçu la réponse « Dieu pardonnera », les croyants s’embrassaient généralement à trois reprises en signe de réconciliation et d’amitié.

En Russie, le Dimanche du Pardon coïncide avec la fin de la semaine de Maslenitsa (Mardi gras russe). En ce jour, il était de coutume d’aller au cimetière et de demander pardon aux proches récemment décédés. Il convient toutefois de préciser que cela n’était pas prescrit par l’Église et serait une réplique des traditions païennes, tout comme le fait même de brûler la poupée de Maslenitsa.

Lors de la prière du soir, les églises célèbrent un office spécial, durant lequel le prêtre s’adresse aux croyants, prêchant la nécessité du pardon sincère. Ensuite, il leur demande pardon et les fidèles répondent : « Dieu te pardonnera, saint père. Pardonne-nous, les pécheurs, et bénis-nous » ( «Бог простит тебя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови»/ « Bog prastit tebia, otché sviaty. Prasti nas, grechnykh, i blagoslavi).

Dans cet autre article, découvrez comment célébrer la Maslenitsa comme un vrai Russe.

