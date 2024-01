Huit techniques pour vaincre la gueule de bois testées et approuvées par les Russes

Avertissement : Russia Beyond n’encourage en aucun cas la consommation excessive d’alcool, qui est dangereuse pour la santé. Consultez votre médecin avant d’essayer n’importe quel remède contre la gueule de bois.

La première règle - et la plus importante - est de boire avec modération. Même si vous avez très envie de faire la bringue, gardez toujours à l’esprit qu’aucun plaisir éphémère ne vaut votre santé et une journée de votre vie complètement gâchée. Toutefois, si vous décidez malgré tout de boire, vous pouvez suivre ces quelques règles pour faciliter votre retour à la vie normale.

Lire aussi : Trois faits sur la vodka russe (qui ne l’est pas tant que ça)

Ne mélangez pas les boissons et ne réduisez pas le degré

Baz Luhrmann, 2013/Warner Bros. Pictures Baz Luhrmann, 2013/Warner Bros. Pictures

Les cocktails, c’est bien sûr délicieux, mais ils risquent fort de provoquer maux de tête et gueule de bois ! Il est préférable de choisir une boisson et d’y rester fidèle toute la soirée, en évitant de slalomer entre les différents types d’alcool. Si vous avez commencé par du vin, ne terminez pas la soirée avec de la bière, et vice versa. Et si vous devez changer de boisson, il est important de ne pas réduire le degré d’alcool - il n’est par exemple pas recommandé de passer de la vodka à la bière, bien que les Russes eux-mêmes oublient souvent cette règle, et en souffrent ensuite.

Charbon actif

SasaJo/Getty Images SasaJo/Getty Images

Tout fêtard qui se respecte sait que pour éviter la gueule de bois, il faut se préparer à l’avance, de préférence avant de boire de l’alcool. En Russie, il existe un remède merveilleux et bon marché : le charbon actif, un absorbant naturel. Habituellement, les Russes vivant à l’étranger emmènent ce médicament de leur pays d’origine par paquets entiers : il permet de lutter contre les intoxications et les indigestions. Prendre quelques comprimés avant une fête est donc un rituel très répandu. En cas d’oubli, vous pouvez le prendre après coup, avant de vous coucher. Aujourd’hui, des substituts plus modernes appelés en Russie Polysorb ou Enterosgel sont apparus, mais le bon vieux charbon a fait ses preuves au fil des années (et il est nettement moins cher).

Eau citronnée

Valeriy_G/Getty Images Valeriy_G/Getty Images

Il est conseillé de prendre soin de vous à l’avance et de placer la veille au soir un verre d’eau citronnée à côté de votre lit. Cette simple boisson sirotée de bon matin procurera une hydratation vivifiante à votre corps asséché - et l’aidera instantanément à reprendre son fonctionnement normal. Si vous avez de l’eau minérale sous la main, c’est encore mieux.

Saumure

Alexandre Rogojkine, 1995/société de production СТВ/СТВ Alexandre Rogojkine, 1995/société de production СТВ/СТВ

Boire la saumure de concombres marinés, parfois directement depuis le pot, ne viendrait pas à l’esprit de beaucoup de gens. Mais pour une raison quelconque, le Russe en gueule de bois, pris de maux de tête ou de vertiges, cherchera de la saumure dans son réfrigérateur tout en se promettant une fois de plus « de ne plus jamais boire ».

Cette tradition, qui se transmet de génération en génération presque au niveau génétique, a en réalité une justification des plus pratiques. L’eau salée aide à combattre la déshydratation, à retenir l’eau dans le corps et à rétablir l’équilibre électrolytique – à l’instar des coureurs de marathon qui prennent des comprimés de sel pendant la course. Et lors de la fermentation des légumes, de nombreuses vitamines apparaissent - elles aident également l’organisme à récupérer.

Soupe anti-gueule de bois

Vladimir Menchov, 1979/Mosfilm Vladimir Menchov, 1979/Mosfilm

Pour certaines personnes, la matinée commence avec un café, mais pour ceux qui se sentent malades après une fête, elle débute par une soupe. Toute épouse russe digne de ce nom prépare une soupe au poulet pour son mari en cas de fête un peu trop arrosée. Pris de bon matin, le bouillon gras et les nouilles normalisent le fonctionnement de l’estomac.

Si la soupe est plus riche - du bortsch, par exemple, de la solianka (recette ici) ou une soupe aux pois onctueuse avec de la viande fumée - c’est encore mieux. Cependant, il y a un danger caché. En effet, en dégustant une telle soupe, le Russe sera tenté de prendre... un petit verre. C’est un si bon accompagnement !

Marche au grand air

Todd Phillips, 2009/BenderSpink Todd Phillips, 2009/BenderSpink

Pour reprendre vos esprits, prenez votre courage à deux mains et sortez. Même si le temps est mauvais et qu’il fait un froid de canard dehors. L’air frais et un peu de mouvement aideront à faire circuler le sang dans tout le corps et à le saturer en oxygène. Cependant, n’en faites pas trop – évitez de pratiquer une activité physique trop intense (course, ski, patinage, etc.) avec une gueule de bois : ce n’est pas bon pour le cœur.

Bonus extrême pour les courageux – le sauna

Eldar Riazanov, 1979/Mosfilm Eldar Riazanov, 1979/Mosfilm

Les médecins n’approuveraient certainement pas une telle méthode, mais les Russes n’ont peur de rien ni de personne. Ainsi, après une bonne beuverie, beaucoup se rendent aux bains publics (bania) dès le matin. Les températures élevées peuvent mettre le corps à rude épreuve, mais les Russes aiment transpirer en cas de gueule de bois. Ils pensent qu’ils peuvent ainsi se débarrasser des toxines, comme s’ils évaporaient « toutes les saletés » de leur organisme.

Lire aussi : Gloire et déclin de la rioumotchnaïa, ce bar à shots purement soviétique

Le moyen le plus extrême (si tout le reste échoue)

Leonid Gaïdaï, 1966/Mosfilm Leonid Gaïdaï, 1966/Mosfilm

Si vous avez tout essayé, mais que vous avez toujours mal à la tête et à l’estomac, éprouvez des nausées et ressentez une anxiété accrue, certains conseilleront une méthode extrême : la bière. De plus, on en boit souvent le 1er janvier dans les bains publics, ce qui en fait une méthode doublement extrême.

De nombreux buveurs aguerris notent qu’un seul verre « vous remet littéralement sur pied » et « redonne de la couleur à la vie ». Cependant, cette méthode est très dangereuse, car peu de gens arrivent à s’arrêter après un verre de bière : on se retrouve donc pris dans un cercle vicieux. Et pour rappel, nous n’approuvons pas la consommation excessive d’alcool, alors soyez prudents !

Pourquoi, en Russie, le sapin de Noël n’a-t-il rien à voir avec la fête de la Nativité ? Trouvez la réponse dans notre article.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.