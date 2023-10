En images: qui est Margarita Goloubeva, la nouvelle Miss Russie?

Douanière, chanteuse et maintenant la plus belle femme de Russie.

Cette ravissante jeune femme de Saint-Pétersbourg a été élue Miss Russie le 8 octobre 2023, devançant 49 autres candidates venues de tout le pays !

Margarita a 22 ans et est inscrite simultanément dans deux universités : elle sera diplômée de l’Académie des douanes russes l’année prochaine et est étudiante en deuxième année au département des arts musicaux de l’Université d’État des arts et de la culture de Moscou.

Comme elle est naturellement douée pour le chant, son deuxième choix d’université était logique. Le point de départ de son parcours musical a été sa participation à la version russe de The Voice (Golos), l’émission populaire de chant.

Miss Russie n’a pas été le premier concours de beauté de Margarita. Elle a également reçu le titre de Miss Étudiante Russie 2021 et a participé à Miss Europe 2023, terminant première dauphine. Elle rêve de participer à Miss Russie depuis l’âge de 16 ans.

En plus de ses études, Margarita travaille comme mannequin – un choix accidentel qui résulte d’une drôle d’erreur. Elle s’était en effet inscrite à une audition pour une publicité de pelmeni (ravioles russes), mais une fois arrivée sur place, elle a confondu les portes.

Dans la pièce où elle est entrée par erreur, un casting pour une agence de mannequins était en cours. Sans se méfier, Margarita a alors commencé à réciter son monologue sur les pelmeni. Elle a dû être très convaincante, car le directeur de casting a fini par lui offrir une place dans l’agence !

Margarita est née dans une famille nombreuse de quatre enfants. Sa mère est médecin et son père ingénieur.

La Pétersbourgeoise devrait ensuite représenter la Russie aux concours de beauté Miss Monde et Miss Univers. Souhaitons-lui bonne chance !

