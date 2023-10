Plongeon dans l’univers du légendaire Palais des pionniers de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’un des bâtiments soviétiques les plus célèbres de Moscou rouvre ses portes aux étudiants après une importante rénovation.

À l’ère soviétique, le Palais des pionniers a accueilli entre ses murs des dizaines de cercles gratuits pour les enfants de différents âges. L’on pouvait aussi bien y apprendre à danser qu’à modeler des aéronefs. Et cela portait ses fruits : la section de natation de l’institution a ainsi été fréquentée par Marina Koshevaya, sacrée en 1976 championne olympique, tandis que dans le Club du jeune médecin a fait ses premiers pas vers sa carrière Dmitri Zateïchtchikov, l’un des plus célèbres cardiologues de Russie, et que dans son Théâtre des jeunes Moscovites, a fait ses débuts sur scène l’actrice soviétique culte Natalia Goundareva. Ces murs ont en outre accueilli le futur cosmonaute Sergueï Riazanski et la traductrice de Dante Olga Sedakova – la liste est longue...

Construit en pleine période de la lutte khrouchtchevienne contre les « excès », c’est l’un des premiers exemples du modernisme soviétique dans l’architecture.

Il s’agit d’une série de pavillons reliés par une galerie. Sur la façade, l’on peut voir les panneaux en mosaïque Eau, Terre et Ciel, symbolisant la conquête de l’homme des espaces et éléments. Autour, se trouve un grand parc avec un étang.

À l’intérieur, outre les auditoires, l’on trouve un jardin d’hiver, un planétarium et une salle de concerts.

Aujourd’hui, de nouvelles sections ont rejoint la liste des activités proposées aux jeunes : l’informatique, l’ingénierie graphique, la robotique, la biotechnologie etc. Il existe plus de 1 500 programmes au total, et plus de 90% d’entre eux sont gratuits.

En plus des sections, l’on y propose des programmes d’enseignement général axés sur les mathématiques, les sciences naturelles et les technologies de l’information.

