Ces tatouages ​​inspirés des motifs slaves réalisés par une habitante de Saint-Pétersbourg

« J’ai grandi à Riazan. Mon grand-père jouait des instruments de musique et ma grand-mère faisait du crochet et brodait des nappes. Notre ville est magnifique : on y trouve des monuments d’architecture en bois et les costumes uniques de Riazan, dont j’utilise également les ornements dans mes projets. Je le dis toujours : l’endroit où tu as grandi est ta principale force. »

Les clients de Marie choisissent des tatouages ​​en lien avec des souvenirs chers à leur cœur. Certains viennent se faire tatouer un endroit important pour eux, par exemple les chambranles de bois de la maison du village dans lequel ils ont grandi. D’autres clientes demandent les fleurs de leur terre natale, avec desquelles elles réalisaient des couronnes avec leur mère.

« L’expérience de chaque personne est unique. C’est pourquoi chaque tatouage l’est aussi : il cristallise toutes les expériences, les souvenirs, la douleur et l’amour d’une personne. J’admire infiniment les gens qui viennent me voir en séance », dit Marie.

