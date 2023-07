En images: quand les motifs russes et soviétiques s’invitent sur les vêtements modernes

Les traditions se nourrissent d’interprétations. Or, ces créateurs russes ont vraiment réussi à transposer le style russe dans des vêtements modernes – sweats à capuche, T-shirts et survêtements.

Les marques russes créent non seulement des vêtements pleinement inspirés de la tradition russe, mais aussi des articles de garde-robe moderne faisant référence aux traditions, à l’artisanat et aux contes de fées.

T-shirts avec viaz

C’est Tatiana Kroutchenykh, la fondatrice de la marque Amano_dress, qui a imaginé ces T-shirts. Comme elle l’a elle-même écrit sur le compte Instagram de la marque, l’idée lui est venue lors d’un cours de viaz russe (il s’agit d’une écriture cyrillique décorative), auquel Tatiana s’était inscrite de manière tout à fait spontanée. Pendant le cours, les étudiants écrivaient des phrases tirées des Saintes Écritures, et Tatiana a voulu combiner cette police de caractères avec quelque chose d’actuel – c’est ainsi que sont nés les T-shirts « Dieu est fatigué de nous aimer » et « Faites le bien et jetez-le à l’eau ».

Corsets, mythologie et jouets d’enfants

La marque Kosskoss d’Alexandra Poustyreva crée des vêtements élégants et, en particulier, des corsets qui font référence aux contes populaires, au folklore et à d’autres codes culturels russes. Parmi les produits de la marque, l’on trouve par exemple un corset orné d’un oiseau mythologique, Sirine, et d’un jouet soviétique pour enfants, la nevaliachka (culbuto traditionnel).

Sweats avec ornements

La naboïka ou nabivka est un type d’artisanat russe qui consiste à appliquer à la main une impression sur un tissu à l’aide de moules présentant un motif en relief. C’est de la naboïka que Varvara Zenina s’est inspirée pour créer les sweats de sa marque.

Chemisier de style Gjel et survêtement avec ruban

Irina Matiouchenko, fondatrice de Beautiful Criminals, décrit sa création comme « un mélange de folklore, de mysticisme, de contes de fées et de tendances de la mode ». Outre un chemisier aux accents d’artisanat traditionnel et un costume des années 90 orné de rubans russes, le site web de la marque propose de nombreux détournements inattendus de thèmes russes, tels qu’un T-shirt représentant une jeune fille à moitié nue dans le style de l’artisanat folklorique russe Gjel.

Survêtement soviétique et pull « Jeux olympiques de 1980 »

La marque Olovo s’est inspirée des uniformes des athlètes soviétiques des années 1960 et a créé un ensemble basé sur ces motifs. L’ensemble, en plus d’un pantalon et d’une veste, comprend un bonnet.

Un pull est également dédié aux Jeux olympiques, son ornement symbolisant l’un des sports des JO de Moscou en 1980, le hockey sur gazon.

Veste en jean avec aigle bicéphale et manteau orné de l’oiseau de feu

Ce sont les œuvres de la marque Russmotive, qui se tourne souvent vers la broderie d’or. C’est ainsi que la marque soutient la préservation des traditions et de l’artisanat.

Haut à manches longues avec séraphin à six ailes et mandorle

À Moscou, il existe une église orthodoxe du saint martyr Antipas de Pergame, dans laquelle plusieurs projets commerciaux sont en cours de développement. Dans l’enceinte du temple, l’on trouve un café, et ils vendent des produits dérivés sur leur site web. Par exemple, le dessin figurant sur le premier haut a été réalisé par le même peintre d’icônes dont les œuvres sont visibles dans le temple lui-même. Le second est inspiré de l’icône de la Transfiguration de Théophane le Grec. Selon le prêtre du temple, la création de tels objets unit tous les participants au processus, aide à couvrir les besoins de l’église et démontre des significations spirituelles importantes.

