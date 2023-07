La guerre et la paix à travers l’objectif du photographe soviétique Gueorgui Zelma

Russia Beyond

L’œuvre de ce photographe comprend deux facettes, aussi belles l’une que l’autre : des scènes de la vie quotidienne de l’URSS et des clichés tout droit sortis du champ de bataille.

Originaire de Tachkent, Gueorgui Zelma a effectué de nombreux voyages en Asie centrale et est devenu célèbre dans toute l’URSS pour avoir immortalisé non seulement la vie de son Ouzbékistan natal, mais aussi celle d’autres républiques soviétiques. Il a plaidé pour les droits des femmes, prôné l’émancipation féminine dans les pays orientaux et couvert activement les manifestations de femmes en Asie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Zelma était sur front et travaillait pour le journal Izvestia. Beaucoup de ses clichés sont devenus des classiques de la photographie de guerre. Après le conflit mondial, il a continué à collaborer avec divers magazines soviétiques et a effectué des voyages dans toute l’URSS, immortalisant diverses facettes de la vie du pays, de l’agriculture à la pêche en passant par l’industrie.

Journée internationale de la femme, le 8 mars. Tachkent, 1924

Au bureau de l’état-civil. Tachkent, 1925

À bas le tchador ! 1925

« À l’appel du Komsomol – tous à la mine ! » Travailleurs de la mine de Gorlovka, 1930

Annonce. RSS d’Ouzbékistan, 1930

Manifestation festive sur la place Rouge, 1931

Discours de Staline au VIIIe Congrès des Soviets, 1936 (avec Mikhail Prekhner)

Le premier hydroglisseur sur le canal Moscou-Volga, 1937

Ganna Pachkova, membre du Komsomol

L’écrivain Konstantin Simonov sur le front nord, 1941

« Tenir jusqu’à la mort ! », 1942

« Que les soldats dorment un peu », 1942

Prisonniers de guerre printaniers, 1942

Combats pour la maison Pavlov. Stalingrad, automne 1942

Camarades d’armes. Stalingrad, décembre 1942

Allemands capturés près de Stalingrad, 1942

Bannière de la victoire sur Stalingrad, 1943

Patriote récompensé, 1943

La travailleuse de choc Pacha Anguelina avec des membres de sa brigade dans les champs avant la récolte, 1945

Printemps dans le désert du Karakoum, 1950

Lac Komsomolskoïe. Tachkent, RSS d’Ouzbékistan, 1954

Pêcheur. RSS d’Estonie, années 1970

Chaîne de production. RSS d’Estonie, années 1970

Écoliers et pionniers. RSS du Kirghizstan, années 1970

