Voici où se trouve la plus grande tête de Lénine au monde

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La sculpture fait 7,7 mètres de haut (14 m, si l’on prend en compte le socle) et pèse 42 tonnes. Voici son histoire.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

L’année 1970 approchait, et l’Union soviétique s’apprêtait à célébrer en grande pompe l’anniversaire du leader du prolétariat mondial. La Bouriatie envisageait alors d’installer un imposant monument à Lénine, pour en remplacer d’autres moins importants.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Ces préparatifs ont coïncidé avec la tenue à Moscou, puis à Montréal, d’une exposition dédiée à Lénine dans l’art, organisée dans le cadre de l’Expo-67. L’un des projets était justement une tête du père de la révolution russe.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Les responsables bouriates du parti ont apprécié l’idée et fait appel aux artistes Gueorgui et Iouri Neroda, père et fils. La tête qu’ils ont imaginée a été coulée dans la ville de Mytichtchi, près de Moscou, puis transportée en deux parties vers Bouriatie. Sur place, le monument a été assemblé, puis inauguré en 1971.

D’ailleurs, cette tête n’est pas unique - la Russie en compte une quarantaine.

Dans cette autre publication, nous évoquons le tout premier monument à Lénine

Chers lecteurs,