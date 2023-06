Comment l’été se décline-t-il en Russie?

Russia Beyond

Cela est, certes, étonnant, mais même dans les latitudes nord, l’on peut se faire brûler par le soleil et il n’est pas rare que l’été arrive en Sibérie avant qu’il ne montre son nez aux stations balnéaires du sud du pays.

L’un des stéréotypes les plus répandus sur la Russie est celui assurant qu’il y fasse toujours froid, notamment en Sibérie. Certes, les hivers y sont neigeux et longs, mais à quoi ressemble l’été dans différents coins de la plus grande contrée du monde ? Trouvez la réponse dans ces clichés datant de juin 2023.

Moscou Artour Novosiltsev/Agence Moskva Artour Novosiltsev/Agence Moskva

En règle générale, l’été moscovite est très confortable – durant cette saison, la température oscille autour des 20/25°C. Pendant la canicule, des véhicules de nettoyage sortent arroser les rues de la ville et les citadins peuvent se cacher du soleil de plomb dans de nombreux parcs de la ville.

Saint-Pétersbourg Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Les nuits blanches sont le principal événement de la saison estivale dans la capitale dite du Nord. Elles attirent tous les romantiques et rendent la ville particulièrement belle. Saint-Pétersbourg étant baignée par le golfe de Finlande (Baltique), même les journées estivales les plus tièdes cèdent souvent place à la pluie.

Kaliningrad Vitali Nevar/Sputnik Vitali Nevar/Sputnik

La région la plus occidentale du pays donne également sur la Baltique. L’été y est doux et confortable et il est rare que les températures y franchissent le seul des +25°C. Les alentours de la ville de Kaliningrad figurent parmi les destinations phares du tourisme estival.

Novossibirsk Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Quoique court, l’été sibérien est particulièrement chaud, surtout dans le sud de la région. Ainsi, la première semaine du mois de juin a été marquée par des températures avoisinant les +35°C. Certes, les canicules y durent seulement quelques jours, mais elles suffisent pour avoir un bronzage qui laissera pâlir même les habitués des stations balnéaires de la mer Noire.

Omsk Alexeï Malgavko/Sputnik Alexeï Malgavko/Sputnik

Une situation similaire a été observée à Omsk et Krasnoïarsk. Cependant, la chaleur peut subitement céder place à la pluie ou même au gel. D’ailleurs, dans certains endroits de Sibérie, la neige ne fond pas, même en été.

Novy Ourengoï vk.com/nur24ru

Les habitants de la péninsule sibérienne de Yamal, dans l’Arctique, sont habitués aux caprices de la nature. En plein juin, il pourrait y neiger et le mois d’août y est pluvieux et s’accompagne de premiers gels. C’est donc le mois de juin qui est considéré comme le « vrai » été – pendant cette période, le mercure s’installe au-dessus des +25°C. Mais ce n’est pas tout ! De juin à août, dure la saison des vraies nuits blanches. Bref, un climat très particulier !

Guelendjik Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

La région de Krasnodar est la plus chaude du pays – la neige et les températures négatives y sont rares même en hiver (à l’exception des zones montagneuses). Dans les stations balnéaires, la saison commence déjà début juin, mais l’eau ne se réchauffe que vers le mois de juillet. Les jours les plus chauds suivent en août.

Kazan Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

Si en juin il peut faire encore frais sur la Volga, en juillet, un véritable été s’installe ici. À Kazan, capitale de la République du Tatarstan, cette saison est très populaire auprès des amateurs de balades fluviales vers l’île-village de Sviajsk, la cité de Bolgar ou les lacs Bleus.

Perm Donat Sorokine/TASS Donat Sorokine/TASS

Au même titre que la Sibérie, dans l’Oural, l’été est assez chaud et même des canicules peuvent s’y produire. Cela n’empêche pourtant pas que les habitants locaux sortent en veste même en été - à Perm et à Ekaterinbourg, il fait frais dès que le Soleil se couche.

De nombreux Russes sont convaincus que Saint-Pétersbourg est la ville où il pleut le plus, avis que nul météorologiste ne soutiendra. Les records sont en effet constatés dans l’Extrême-Orient russe (Sakhaline, Kouriles, Kamtchatka, Primorié). En juin 2023, des averses extrêmement fortes se sont abattues sur la ville de Vladivostok, avant de céder place à une chaleur supérieure à 30°C. Toutefois, cette dernière n’a pas perduré et le mercure est retombé à +15°C.

