Fiction vs. réalité: quand les Griffin s’offrent un voyage à Tcheliabinsk

Dans de nouveaux épisodes des Griffin, les personnages se rendent dans la ville russe de Tcheliabinsk. Et on ne peut pas dire qu’elle leur plaise beaucoup. Nous avons décidé de montrer à quoi ressemble vraiment ce «Chicago de l’Oural».

Dans sa (nouvelle) 21e saison, les créateurs de la série animée Les Griffin consacrent deux épisodes à la Russie, envoyant Brian, Stewie et Meg à Tcheliabinsk. La raison de leur voyage est un vol : quelqu’un a piraté le compte du chien Brian sur les réseaux sociaux. Meg découvre peu après que c’est l’œuvre d’un hacker de Tcheliabinsk. Stewie est heureux d’avoir la chance de voir l’usine d’emballage de thé Kouznetsov et de découvrir cette ville, qui, comme il le dit, est considérée comme le « Chicago de l’Oural ».

Dans le dessin animé, Tcheliabinsk ressemble à un village délabré à moitié désert : il y a des radiations, tout le monde boit de la vodka bon marché, ressemble à des gopniks (nous avons expliqué qui ils sont ici), porte la fameuse « frange de gangster » et lit le journal La Russie hier. Tout est sombre et déprimant.

>>> «Klioukva»: pourquoi les Russes appellent-ils «canneberges» les stéréotypes les concernant?

« Pas Chicago : Détroit »

En Russie, l’épisode From Russia with Love a déjà été visionné à la Douma (chambre basse du Parlement russe) et à Tcheliabinsk.

« Je comprends que l’artiste a droit à sa vision, mais c’est une image artistique délibérément offensante qui n’a rien à voir avec la réalité », a déclaré la députée de la Douma Iana Lantratova, qui a proposé d’interdire la diffusion des deux épisodes consacrés à Tcheliabinsk.

L’administration municipale de Tcheliabinsk a également déclaré que « la fiction des animateurs américains ne correspond pas à la réalité », sans toutefois proposer d’interdire quoi que ce soit. Quant aux habitants de Tcheliabinsk, leurs commentaires sur Twitter se sont révélés pleins d’autodérision.

« Mensonges. Vous ne pourrez pas tendre un câble partout, loin de là, et parfois même pas en ville » – @AppleUndead

« Les églises ne sont pas nombreuses… » – @UNKVD1917

« Avec un tapis et un costume rouge, quelle une p***** d’ambiance ! » - @mishendz

« À Tcheliabinsk, il ne peut pas y avoir de sandwichs avec deux tranches de pain. Encore moins dans un sac en papier » – @jk_Itf

« Tout est vrai sauf concernant le câble. Il sera immédiatement découpé pour le métal » – @PlohoiTovarisch

« Pas Chicago : Détroit » - @fotoalexey

À quoi ressemble réellement la ville ? Et pourquoi Tcheliabinsk est-elle célèbre ?

La ville la plus « dure » de Russie

Tcheliabinsk est une ville industrielle située sur la rivière Miass dans la partie sud-est des monts Oural, à 1 785 km de Moscou. 1,2 million de personnes y vivent, ce qui en fait la septième plus grande ville de Russie.

La concentration d’usines métallurgiques et de construction de machines y est si élevée que les habitants l’ont qualifiée de « ville la plus dure » de Russie. Le cuivre, le zinc et le nickel sont les principaux métaux non ferreux traités ici. Du fait de son activité industrielle, Tcheliabinsk se retrouve régulièrement en queue des classements environnementaux.

Pour ajouter à sa « dureté », cette ville relativement méconnue a été rendue célèbre en 2013 par une météorite. Cette dernière est tombée sur Tcheliabinsk, brisant de nombreuses vitres et blessant plus de 1 000 personnes (heureusement, personne n’est mort). La météorite de Tcheliabinsk est le plus gros corps céleste connu tombé sur terre après la météorite de la Toungouska en 1908. Au départ, il pesait environ 13 tonnes, mais seulement 0,05 % de cette masse a atteint le sol. Les centaines de petits et grands débris de météorite dispersés dans la ville et sont devenus une denrée rare sur le marché. Le plus gros des fragments trouvés est actuellement exposé au Musée historique d’État de l’Oural du Sud à Tcheliabinsk.

Chameau dans l’Oural

Fait intéressant : l’animal représenté sur les armoiries officielles de la ville est un chameau. Cela rappelle que Tcheliabinsk a été fondée en 1736 en tant que forteresse et qu’à l’origine, c’était le plus grand centre commercial de l’Oural. Il n’est devenu un géant industriel que pendant l’Union soviétique, en particulier lorsque de nombreuses entreprises de défense ont été transférées ici (l’acier de Tcheliabinsk était présent dans la plupart des chars soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale). D’où le nom officieux de la ville : « Tankograd » (« Ville des chars »).

Cependant, l’usine d’emballage de thé Kouznetsov, mentionnée dans les Griffin, se trouve également ici. Elle ne fonctionne plus, c’est aujourd’hui un site du patrimoine culturel et un monument architectural. L’historien et spécialiste de l’architecture William Brumfield a évoqué les perles de cette ville industrielle ici.

La ville est traversée par la rivière Miass, et bien que l’on pense que Tcheliabinsk est située dans l’Oural, elle est en fait située sur une faille géologique à la frontière entre l’Oural et la Sibérie. La rive droite du fleuve est en Sibérie, la rive gauche est dans l’Oural.

Nous vous proposons de découvrir à quoi elle ressemble aujourd’hui.

Dans cette autre publication, découvrez les villes russes dans les films et séries TV étrangers et dans la réalité.

